Hindistan felaketi yaşıyor! Yetkililer alarmda: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 75 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederek, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.