Hindistan felaketi yaşıyor! Yetkililer alarmda: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 75 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederek, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı