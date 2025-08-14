Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hindistan felaketi yaşıyor! Yetkililer alarmda: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan felaketi yaşıyor! Yetkililer alarmda: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.

Hindistan felaketi yaşıyor! Yetkililer alarmda: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 75 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederek, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

