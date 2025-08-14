Göğüs ağrısı şikayetiyle gitmişti! Gerçek hastanede ortaya çıktı: Meğer 8 yıldır...

İlginç olay Tanzanya’da yaşandı. 44 yaşındaki adam, yaşadığı şiddetli göğüs ağrısı ve sağ memesinden iltihap akması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan ilk müdahalede ciddi herhangi bir bulguya rastlanmazken gerçek, çekilen röntgen ile ortaya çıktı.

8 YIL ÖNCE KARIŞTIĞI KAVGADAN KALMIŞ

Röntgende adamın göğsünde saplı duran bir bıçak olduğu görüldü. Bunun üzerine açıklamalarda bulunan hasta, yaklaşık 8 yıl önce karıştığı bir kavga sırasında yüzünden, sırtından, göğsünden ve karnından yaralandığını, o zaman tedavi gördüğünü, ancak bıçağın saplandığını fark etmediklerini söyledi. O günden bu yana ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyleyen adam, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

SAĞ KÜREK KEMİĞİNDEN GİRDİ

The Sun’ın haberine göre, sağ kürek kemiğinden girip hayati organlara zarar vermeden göğüste saplı kalan bıçak, acil ameliyatla alındı.

Hasta, 11 günün sonunda iyileşerek taburcu edildi.