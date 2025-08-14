Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hayatının şokunu yaşadı! Bulanık görme şikayetiyle gitti, gözünden solucan çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Bulanık görme şikayetiyle gitti, gözünden solucan çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hayatının şokunu yaşadı! Bulanık görme şikayetiyle gitti, gözünden solucan çıktı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan’da sekiz ay boyunca sol gözünde kızarıklık ve bulanık görme şikayeti yaşayan adamın gözünden canlı bir solucan çıkarıldı. 

Şaşkına çeviren olay Hindistan’da yaşandı. 35 yaşındaki bir adam, sekiz ay boyunca sol gözüyle alakalı görme problemi yaşadı. 

GÖZÜNÜN ARKASINDAN ÇIKTI

Şikayetlerinin artmasıyla göz doktoruna giden adama çeşitli tetkikler yapıldı. Kısa süre içinde adamın gözünün arka kısmında hareket eden küçük bir solucan olduğu ortaya çıktı. 

Hayatının şokunu yaşadı! Bulanık görme şikayetiyle gitti, gözünden solucan çıktı - 1. Resim

New England Journal of Medicine’da yayımlanan rapora göre, muayenede gözün kanlanmış ve iltihaplı olduğu, göz bebeğinin genişlemiş ve sabit kaldığı tespit edildi. Görme keskinliği 20/80 olan hastanın göz içine yapılan incelemede parazit fark edildi.

KUYRUĞUNU VAKUMLAYARAK DIŞARI ÇEKTİLER

Doktorlar, normalde farklı göz rahatsızlıklarında uygulanan ''pars plana vitrektomi'' yöntemiyle gözün içindeki jel kıvamındaki sıvının bir kısmını alarak hayvanı çıkardı. Operasyonda, cihazın parazitin kuyruğunu vakumlayarak canlı şekilde dışarı çektiği kaydedildi. 

Yapılan incelemelerde parazitin Gnathostoma spinigerum türü olduğu, bunun Hindistan’da yaygın olarak görüldüğü bildirildi. 
Hayvanlarda dolaşan parazit ölümcül olabilirken, insanlarda önce mide-bağırsak sisteminde ateş, halsizlik, bulantı gibi belirtilerle başladığı, ardından larvaların vücutta dolaşarak cilt, akciğer, beyin ve göz gibi organlara yerleşebildiği belirtildi.

