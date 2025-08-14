ABD'de etrafı 'boynuzlu tavşanlar' sardı: Gören telefona sarıldı

İlginç olay, ABD’nin Colorado eyaletinde yaşandı. Colorado Parklar ve Yaban Hayatı Departmanı (CPW), enfeksiyonun genellikle tavşanın baş bölgesinde siyah nodüller şeklinde ortaya çıktığını, zamanla uzayarak boynuz görünümüne ulaşabileceğini bildirdi.

HAYATİ TEHLİKE TAŞIMIYOR

Söz konusu virüs, hayati tehlike taşımasa da, yemek ve su tüketimini engelleyecek boyuta ulaşırsa tehlikeli olabiliyor. Virüs sadece tavşanlara bulaşırken, evcil tavşanlarda etkisini daha yoğun gösteriyor. Bu sebeple veteriner müdahalesi gerekiyor.

''AĞZININ ETRAFINDA SİYAH ÇUBUKLAR ÇIKMIŞ GİBİ''

Tanıklardan biri, gördüğü bir tavşanı ''ağzının etrafında siyah çubuklar çıkmış gibiydi'' sözleriyle tarif ederken yetkililer enfekte tavşanlara dokunulmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

CPW, virüslü tavşanların tedavi edilemediğini, ancak çoğunun zamanla iyileştiğini; bu nedenle yalnızca beslenmesi engellenen hayvanların uyutulmasını öneriyor.