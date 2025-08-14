Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de etrafı 'boynuzlu tavşanlar' sardı: Gören telefona sarıldı

ABD'de etrafı 'boynuzlu tavşanlar' sardı: Gören telefona sarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de etrafı &#039;boynuzlu tavşanlar&#039; sardı: Gören telefona sarıldı
Dünya Haberleri

ABD’nin Colorado eyaletinde bazı vahşi tavşanlar, başlarında ''boynuz'' benzeri çıkıntılarla görüntülendi. Bu durum, ''Cottontail tavşanı papillomavirüsü'' adlı bir virüsün neden olduğu deri büyümelerinden kaynaklanırken, görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 

İlginç olay, ABD’nin Colorado eyaletinde yaşandı. Colorado Parklar ve Yaban Hayatı Departmanı (CPW), enfeksiyonun genellikle tavşanın baş bölgesinde siyah nodüller şeklinde ortaya çıktığını, zamanla uzayarak boynuz görünümüne ulaşabileceğini bildirdi. 

ABD'de etrafı 'boynuzlu tavşanlar' sardı: Gören telefona sarıldı - 1. Resim

HAYATİ TEHLİKE TAŞIMIYOR

Söz konusu virüs, hayati tehlike taşımasa da, yemek ve su tüketimini engelleyecek boyuta ulaşırsa tehlikeli olabiliyor. Virüs sadece tavşanlara bulaşırken, evcil tavşanlarda etkisini daha yoğun gösteriyor. Bu sebeple veteriner müdahalesi gerekiyor.

 ''AĞZININ ETRAFINDA SİYAH ÇUBUKLAR ÇIKMIŞ GİBİ''

Tanıklardan biri, gördüğü bir tavşanı ''ağzının etrafında siyah çubuklar çıkmış gibiydi'' sözleriyle tarif ederken yetkililer enfekte tavşanlara dokunulmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

CPW, virüslü tavşanların tedavi edilemediğini, ancak çoğunun zamanla iyileştiğini; bu nedenle yalnızca beslenmesi engellenen hayvanların uyutulmasını öneriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

