Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia! Çok sayıda ölü var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Brezilya’nın Curitiba kenti yakınlarında bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kayıp kişinin olduğu da aktarıldı. Yetkililer, patlamanın nedenini araştırırken kayıpların bulunmasına dair bir umut kalmadığı bildirildi.

Brezilya’nın güneyindeki Paran eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarında bulunan bir patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi.

Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia! Çok sayıda ölü var - 1. Resim

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil servis tarafından yapılan açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamada 3’ü kadın 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiği ifade edilirken, patlamada 7 kişinin yaralandığı ve kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia! Çok sayıda ölü var - 2. Resim

Panama Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kayıpların bulunmasına dair bir umut kalmadığı aktarıldı. Fabrikanın sahibi olan Enaex şirketi, patlamanın nedeninin araştırıldığını açıkladı. Öte yandan, bölge sakinlerinin patlamanın şiddetiyle uyandıklarını aktardığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

