Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia! Çok sayıda ölü var

Brezilya’nın güneyindeki Paran eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarında bulunan bir patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil servis tarafından yapılan açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamada 3’ü kadın 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiği ifade edilirken, patlamada 7 kişinin yaralandığı ve kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Panama Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kayıpların bulunmasına dair bir umut kalmadığı aktarıldı. Fabrikanın sahibi olan Enaex şirketi, patlamanın nedeninin araştırıldığını açıkladı. Öte yandan, bölge sakinlerinin patlamanın şiddetiyle uyandıklarını aktardığı kaydedildi.