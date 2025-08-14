2023'ün bilançosu açıklandı! Libya'daki sel felaketinde 3.297 kişi kayboldu
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Libya'nın doğusunda 2023 yılında meydana gelen sel felaketinde 3.297 kişinin kaybolduğu açıklandı.
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İLK RESMİ BİLGİLER PAYLAŞILDI
Libya Kayıp Şahısları Araştırma ve Kimlik Tespit Genel Müdürü Kemal es-Sivi, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, 2023'te meydana gelen sel felaketine ilişkin ilk resmi bilgileri paylaştı.
Sivi, Derne'yi vuran Daniel Kasırgası'nın sebep olduğu sel felaketinde 3 bin 297 kayıp tespit ettiklerini dile getirdi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz