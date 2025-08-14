Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 2023'ün bilançosu açıklandı! Libya'daki sel felaketinde 3.297 kişi kayboldu

2023'ün bilançosu açıklandı! Libya'daki sel felaketinde 3.297 kişi kayboldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
2023&#039;ün bilançosu açıklandı! Libya&#039;daki sel felaketinde 3.297 kişi kayboldu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Libya'nın doğusunda 2023 yılında meydana gelen sel felaketinde 3.297 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İLK RESMİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Libya Kayıp Şahısları Araştırma ve Kimlik Tespit Genel Müdürü Kemal es-Sivi, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, 2023'te meydana gelen sel felaketine ilişkin ilk resmi bilgileri paylaştı.

Sivi, Derne'yi vuran Daniel Kasırgası'nın sebep olduğu sel felaketinde 3 bin 297 kayıp tespit ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yerinde sayan nüfus hızla yaşlanıyor! TÜİK yeni verileri açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Moskova oyuna mı geldi? Trump, Putin'i tam da "Rusların Alaska'da AWA'UQ Katliamı yaptıkları" günlerde ağırlayacak - DünyaMoskova oyuna mı geldi? Trump, Putin'i tam da "Rusların Alaska'da AWA'UQ Katliamı yaptıkları" günlerde ağırlayacakKatile, tepkiler artıyor! Netanyahu aklını kaybetti - DünyaKatile, tepkiler artıyor! Netanyahu aklını kaybettiMısır'dan bir garip açıklama! "Filistinlilere destek veriyoruz, İsrail iş ortağımız" - DünyaMısır'dan bir garip açıklama! "Filistinlilere destek veriyoruz, İsrail iş ortağımız"Putin ile Trump görüşmesi orada olacaktı! Alaska'da tahliye çağrısı yapıldı - DünyaAlaska'da tahliye çağrısı yapıldı!Nükleer santralden dumanlar yükseldi! UAEA'dan alarm açıklaması  - DünyaNükleer santralden dumanlar yükseldi! UAEA doğruladıF-16 savaş uçakları için imza atıldı! 3,8 milyar dolarlık anlaşma - DünyaF-16'lar için imzalar atıldı! 3,8 milyar dolarlık anlaşma
Sonraki Haber Yükleniyor...