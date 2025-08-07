Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türkiye'nin ortasında bir 'çöl'! "Arabistan'da, Libya'da gibisiniz"

Türkiye'nin ortasında bir 'çöl'! "Arabistan'da, Libya'da gibisiniz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri, İncesu, Kuraklık, Su Kaynakları, Tarım, İklim Değişikliği, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kavurucu sıcakların etkisiyle tamamen kuruyan Çöl Gölü, otluk alan ve çatlayan topraklarla adeta çölü andırıyor. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Çok büyük bir alan orası. Sanki Kayseri'de, İncesu'da değilsiniz de Arabistan'da, Libya'da gibisiniz, öyle bir algı oluşturuyor" dedi.

Kayseri'de tarım arazilerine can suyu olan, derinliği 3 metreye, büyüklüğü 6 kilometrekareye ulaşan Erciyes'in eteklerindeki Çöl Gölü'nde kuraklık etkisini her geçen yıl daha fazla hissettiriyor.

Yağmur, Erciyes'in eriyen kar suyu ve yer altından beslenen göl, son günlerdeki kavurucu sıcakların etkisi ve bilinçsiz sulama nedeniyle tamamen kurudu.

Türkiye'nin ortasında bir 'çöl'!

GÖRÜNTÜLER ÇÖLDEN FARKSIZ

Suların çekildiği alanlarda derin çatlaklar oluştu ve çölü andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kış aylarında Erciyes'in etkisiyle kısmen de olsa canlanan gölde yaz aylarında uzun yıllardır kuraklığın etkisi görülüyor.

Su kaynaklarının tamamen kurumasının ardından göçmen kuşlar da gölü terk etti.

Türkiye'nin ortasında bir 'çöl'!

"ARABİSTAN'DA, LİBYA'DA GİBİSİNİZ"

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin kuraklık olduğunu söyledi.

Gölün geçmişte tarım için önemli bir su kaynağı olduğuna değinen İlmek, gölde yaklaşık 50 yıldır kuraklık sıkıntısı yaşandığını belirtti.

İlmek, gölü eski haline getirmek için çalışmalar yapılsa da bir sonuca varılamadığını dile getirerek, "Yaklaşık 6 kilometrekarelik alan kurumuş vaziyette. Erciyes Dağı bizim için bir nimet. Erciyes'in karı, yer altı sularına destek sağlıyor ama 6 kilometrekarelik göl, Erciyes'in de kurtaramayacağı bir hale dönüştü. Çok büyük bir alan orası. Sanki Kayseri'de, İncesu'da değilsiniz de Arabistan'da, Libya'da gibisiniz, öyle bir algı oluşturuyor." dedi.

Türkiye'nin ortasında bir 'çöl'!

"GICIK TÜNELİ" ÇÖZÜM OLABİLİR

Yetkililerin bölgeye Gıcık Tüneli aracılığıyla su getirme projesi olduğunu aktaran İlmek, bu büyük projenin tamamlanması halinde bölgenin kuraklıktan kurtulabileceğine dikkati çekti.

Mustafa İlmek, su kullanımında herkesin çok daha bilinçli olması gerektiğini belirterek, "Suyun en önemli ihtiyaç olduğunun vatandaşlarımıza anlatılması ve kullanırken buna dikkat etmeleri lazım. İlçemiz üzüm memleketi. Üzümün en kalitelisi İncesu'da yetişiyor. Biliyorsunuz her yıl tertip ettiğimiz Ulusal Üzüm Festivalimiz var. Kuraklıktan kaynaklı üzümlerimizde bile problem olmaya başladı. Onun için çiftçilerimiz, üzüm bağlarından daha farklı alanlara yönelmeye başladı. Karpuz ve domates gibi ürünler üretilmeye başlandı." diye konuştu.

Su israfını önlemeye çalıştıklarını vurgulayan İlmek, suyun damlasını bile israf etmemek için sulama ihtiyacı az olan endemik bitkilerle ilçeyi yeşillendirme çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin ortasında bir 'çöl'!

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Okul arkadaşlarının deniz eğlencesi ölümle bitti!Başakşehir Viking deplasmanında tur kapısını araladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Patlamamış halde bulundu! Petrol istasyonundaki kazıda ortaya çıktı - YaşamPatlamamış halde bulundu! Gören şaştı kaldıLüks otomobil fiyatına tay! İhalede dudak uçuklatan rakamlar - YaşamLüks otomobil fiyatına tay!12 milyon TL'lik ürün çöpe gitti! Peynirden antibiyotiğe, Valilik tek tek ortaya çıkardı - Yaşam12 milyon TL'lik ürün çöpe gitti!İstanbul'da fırtına sert vurdu, dalgakıranlar aşıldı! 2 sahili dev dalgalar dövdü - YaşamFırtına sonrası dev dalgalar oluştu!İstanbul'da göletlere yerli üretim sazan takviyesi! Tam 3,7 milyon yavru bırakıldı - Yaşamİstanbul'da göletlere yerli üretim sazan takviyesi!Nefes alamıyordu, iki mandalla hayatı değişti! - YaşamNefes alamıyordu, iki mandalla hayatı değişti!
Sonraki Haber Yükleniyor...