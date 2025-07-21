Erciyes Dağı'nın eteğinde esrarengiz olay! Yaklaşık 1 aydır aranıyordu...
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kayseri'de yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi, Erciyes Dağı'ndaki bir barakada ölü bulundu. İncelemeler sonucu kimliği tespit edilen M.D. için yaklaşık 1 ay önce emniyete kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.
Kayseri'de, yaklaşık bir aydır kayıp olarak aranan şahısla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
ESRARENGİZ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciyes Dağı'ndaki bir barakada erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, maktulün barakaya tek girdiğini ve fenalaşıp yere düştüğünü tespit etti.
İncelemeler sonucu kimliği tespit edilen M.D. için yaklaşık 1 ay önce emniyete kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş