Son 65 yılın en kurak yılı orayı da vurdu! 314 kuş türüne sahip Milleyha'da çöl manzarası...

Yaz mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı kentte 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti adeta çöle döndü.

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da bu yıl kuraklık etkisini göstermeye devam ediyor.

65 YILIN EN KURAK DÖNEMİ YAŞANIYOR

Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte meteoroloji verilene göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıla göre yağışın yüzde 64 azalması nedeniyle Samandağ'da bulunan ve 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti de kuraklıktan etkilendi.

Toprakta yarılmaların olduğu ve neredeyse zerre suyun kalmadığı kul cennetinde kuş gözlemcileri, yağışlarla birlikte kuşların yeniden geleceğinden ümitli. Her yıl yaz aylarında suyun çekilmesinin rutin hale geldiğini ifade eden kuş gözlemcisi Erol Yüksek, Milleyha kuş cennetinin yok olduğunu söylemenin imkansız olduğunu söyledi. Kuraklıktan etkilenen kuş cennetinde; ördek ve balıkçıl kuşlar geçici olarak göç etse de çevrede bulunan yapay göller ve akar sularda; cılıbıtlar, mahmuzlu kız kuşları, küçük batağanlar ve martılar başta olmak üzere çeşitli kuş türleri yaşamlarını sürdürüyorlar.

"Kışın şubat ve mart aylarında az yağış vardı ve bundan kaynaklı hem göllerde, barajlarda, birtakım derelerde ve Milleyha Kuş Cenneti de kuraklık konusunda içerisinde yer alıyor"

"GELECEK SENELER BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

Milleyha Kuş Cenneti 10 ay su tutar ama yaz aylarında ise suların çekilerek kuruduğunu ifade eden Kuş Gözlemcisi Erol Yüksek, "Burası Milleyha Kuş Cenneti, Türkiye'nin sayılı cennetlerinden birisidir. Burası 314 kuş türüne ev sahipliği yapan bir bölge. Bu bölgede 15 yeni kuş türüne kazandırıldı. Burası yaklaşık 9 veya 10 ay ortalama su tutan bir bölgeydi. Suyun olduğu zamanlarda özellikle; kıyı kuşları, balıkçıllar, martılar, sumrular, cılıbıtlar ve diğer kuşlar geliyor. Hatay genelinde küresel ısınmadan kaynaklı olarak kuraklık var. Bu yılki yağış miktarı inanılmaz az oldu. Kışın Şubat ve Mart aylarında soğuk hava yaşadık ama az yağış vardı. Bundan kaynaklı hem göllerde, barajlarda, birtakım derelerde ve Milleyha Kuş Cenneti de kuraklık etkisini hissettirdi. Dileriz gelecek seneler böyle devam etmez " dedi.

"Burası her zaman için bir cennet ve dolayısıyla buranın şu an yok olduğunu ya da bundan sonra hep böyle kalacağını asla söyleyemeyiz"

Son bahar ve yaz aylarında rutin olarak suyun çekildiğini belirten kuş gözlemcisi Erol Yüksel, ilk bahar ve kış aylarıyla birlikte Milleyha’nın yeniden canlanacağını ifade ederek "Milleyha’da her sene olan bir yaşanan karşı karşıyayız. Kuşlar ise su çekilince özellikle balıkçı kuşlar buraya göç ediyor. Sonbaharda sürpriz bir yağmurda su birikmesi olursa tekrardan kuşlar buraya zaten geri geliyorlar. Burası her zaman için bir cennet ve dolayısıyla buranın şu an yok olduğunu ya da bundan sonra hep böyle kalacağını asla söyleyemeyiz. Çünkü suların yaz aylarında çekilmesi buranın bir rutini haline geldi. Son 65 yılının en kurak mevsimini yaşıyoruz. Buradaki suyun çok çekilmesi ve bir çamurun oluşumu bile kalmamış şekilde kurudu. İnşallah ilk yağışta tekrardan toparlayacak. Kuşlar yeniden buraya gelecek. Ben yıllardır buranın gözlemcisiyim. Bu dönemlerde kuşlar doğal olarak sulak alanlara giderler. Tekrardan yeşerdiği zaman tekrar buraya gelirler. Buranın korunmaya başlamasından sonraki nitekim 5 yıldır ciddi adımlar atıldı ve bundan dolayı çok da mutluyuz. Korunduğu günden bu yana buradaki kuş sayısında bariz bir artış olduğunu da söylemek gerekiyor. Sadece bu döneme has bir azalış var ama bu buranın cennet olduğu gerçeğini asla değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.