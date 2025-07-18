Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ayşe Tokyaz neden öldü? Hataylı genç hemşire Ayşe Tokyaz cinayetinde son bilgiler

Ayşe Tokyaz neden öldü? Hataylı genç hemşire Ayşe Tokyaz cinayetinde son bilgiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ayşe Tokyaz neden öldü? Hataylı genç hemşire Ayşe Tokyaz cinayetinde son bilgiler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ayşe Tokyaz neden öldü sorusu genç kızın cesedinin valizden çıkmasıyla gündeme geldi. İstanbul’da üniversite okuyan genç hemşire Ayşe Tokyaz, korkunç bir cinayetin kurbanı oldu. Genç kızın cansız bedeni valizin içinde bulundu.

İstanbul’da vahşet dolu bir cinayet daha ülke gündemini sarstı. Hataylı genç hemşire adayı Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni valiz içinde Eyüpsultan’da bulundu. Üniversite öğrencisi Tokyaz’ın, eski polis memuru olan sevgilisi tarafından Küçükçekmece’deki evde öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından valize yerleştirilen cesedin, bir araçla Eyüpsultan’a taşındığı öğrenildi. Olayda 6 kişi gözaltına alınırken, Tokyaz’ın ikiz kardeşi “Zorla yanında tutuyordu” diyerek şok edici açıklamalarda bulundu.

Ayşe Tokyaz neden öldü? Hataylı genç hemşire Ayşe Tokyaz cinayetinde son bilgiler - 1. Resim

AYŞE TOKYAZ NEDEN ÖLDÜ?

Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Ayşe Tokyaz, bir süredir eski polis memuru C.K. ile birlikteydi. Sosyal medyada tanıştığı C.K.’nın Tokyaz’la evlenmek istediği ve cinayetin de bu nedenle işlendiği iddia edildi. İddialara göre Tokyaz yaş farkını bahane ederek evliliğe yanaşmadı. Tartışmaların ardından Tokyaz, sevgilisi tarafından öldürüldü.

Ayşe Tokyaz neden öldü? Hataylı genç hemşire Ayşe Tokyaz cinayetinde son bilgiler - 2. Resim

AYŞE TOKYAZ OLAYI NE?

13 Temmuz 2025 tarihinde Eyüpsultan’da yol kenarında bir valiz bulundu. Valizin içinden kıyafetleri çıkarılmış halde Ayşe Tokyaz’ın cesedi çıktı. Polis, kısa sürede valizin Küçükçekmece’den getirildiğini tespit etti. Cinayetin işlendiği evde yapılan incelemelerde Tokyaz’ın evde öldürüldüğü, ardından C.K. tarafından başka bir kişinin yardımıyla valizin çıkarıldığı anlaşıldı. C.K.’nın cesedi taşıdığı aracı kullanan arkadaşının ihbarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Ayşe Tokyaz neden öldü? Hataylı genç hemşire Ayşe Tokyaz cinayetinde son bilgiler - 3. Resim

EVİ KIRMIZIYA BOYADI!

Cinayeti örtbas etmeye çalışan C.K.’nın evdeki kan izlerini gizlemek için evi gece saatlerinde kırmızıya boyadığı öne sürüldü. Şok eden detaylar bununla da sınırlı kalmadı. Polis, cesedin taşınmasında kullanılan motosikletli şahsın, evin anahtarını bir temizlikçiye götürdüğünü, temizlikçi kadının ise evdeki kan izlerini silmeye çalıştığını ortaya çıkardı. Olayın ardından C.K. ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İşte Benim Stilim neden yok, bitti mi? Stil yarışması ekranlara ara verdi! - Haberlerİşte Benim Stilim neden yok, bitti mi? Stil yarışması ekranlara ara verdi!Cascade kuralı nedir, kimler faydalanabilir? Cascade kuralı dilekçe örneği - HaberlerCascade kuralı nedir, kimler faydalanabilir? Cascade kuralı dilekçe örneğiAstronomer Ceo'su Andy Byron kimdir? Coldplay’in Boston konseriyle gündemde! - HaberlerAstronomer Ceo'su Andy Byron kimdir? Coldplay’in Boston konseriyle gündemde!Esra Erol Kübra’nın babası öldü mü, Hikmet Bey yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem oldu - HaberlerEsra Erol Kübra’nın babası öldü mü, Hikmet Bey yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem olduTurkNet internet fiyatları ne kadar? Paket fiyatlarına yüzde 40 zam! - HaberlerTurkNet internet fiyatları ne kadar? Paket fiyatlarına yüzde 40 zam!Süper Kupa ne zaman, kimler arasında oynanıyor? 2025 Turkcell Süper Kupa yeni formatı TFF tarafından açıklandı - HaberlerSüper Kupa ne zaman, kimler arasında oynanıyor? 2025 Turkcell Süper Kupa yeni formatı TFF tarafından açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...