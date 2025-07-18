Ayşe Tokyaz neden öldü? Hataylı genç hemşire Ayşe Tokyaz cinayetinde son bilgiler

Ayşe Tokyaz neden öldü sorusu genç kızın cesedinin valizden çıkmasıyla gündeme geldi. İstanbul’da üniversite okuyan genç hemşire Ayşe Tokyaz, korkunç bir cinayetin kurbanı oldu. Genç kızın cansız bedeni valizin içinde bulundu.

İstanbul’da vahşet dolu bir cinayet daha ülke gündemini sarstı. Hataylı genç hemşire adayı Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni valiz içinde Eyüpsultan’da bulundu. Üniversite öğrencisi Tokyaz’ın, eski polis memuru olan sevgilisi tarafından Küçükçekmece’deki evde öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından valize yerleştirilen cesedin, bir araçla Eyüpsultan’a taşındığı öğrenildi. Olayda 6 kişi gözaltına alınırken, Tokyaz’ın ikiz kardeşi “Zorla yanında tutuyordu” diyerek şok edici açıklamalarda bulundu.

AYŞE TOKYAZ NEDEN ÖLDÜ?

Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Ayşe Tokyaz, bir süredir eski polis memuru C.K. ile birlikteydi. Sosyal medyada tanıştığı C.K.’nın Tokyaz’la evlenmek istediği ve cinayetin de bu nedenle işlendiği iddia edildi. İddialara göre Tokyaz yaş farkını bahane ederek evliliğe yanaşmadı. Tartışmaların ardından Tokyaz, sevgilisi tarafından öldürüldü.

AYŞE TOKYAZ OLAYI NE?

13 Temmuz 2025 tarihinde Eyüpsultan’da yol kenarında bir valiz bulundu. Valizin içinden kıyafetleri çıkarılmış halde Ayşe Tokyaz’ın cesedi çıktı. Polis, kısa sürede valizin Küçükçekmece’den getirildiğini tespit etti. Cinayetin işlendiği evde yapılan incelemelerde Tokyaz’ın evde öldürüldüğü, ardından C.K. tarafından başka bir kişinin yardımıyla valizin çıkarıldığı anlaşıldı. C.K.’nın cesedi taşıdığı aracı kullanan arkadaşının ihbarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

EVİ KIRMIZIYA BOYADI!

Cinayeti örtbas etmeye çalışan C.K.’nın evdeki kan izlerini gizlemek için evi gece saatlerinde kırmızıya boyadığı öne sürüldü. Şok eden detaylar bununla da sınırlı kalmadı. Polis, cesedin taşınmasında kullanılan motosikletli şahsın, evin anahtarını bir temizlikçiye götürdüğünü, temizlikçi kadının ise evdeki kan izlerini silmeye çalıştığını ortaya çıkardı. Olayın ardından C.K. ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.