Ayşe Barım tahliye talebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada, 7 Temmuz'da tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Barım, dün cezaevinden Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ayşe Barım geçen hafta ilk görülen duruşmasında “162 gündür tutuklu yargılanıyorum, beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 tane ayrı hastalık teşhis edildi. Sağlıksız koşullarda mücadele veriyorum” demişti.

Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, ünlü menajerin dün Adli Tıp’a sevk edildiğini açıkladı. 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım’ın talebi doğrultusunda mahkeme sağlık durumunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevkini istemişti.