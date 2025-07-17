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Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında 1 kişi daha yakalandı! 20 suç kaydı çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında 1 kişi daha yakalandı! 20 suç kaydı çıktı
Cinayet, İstanbul, Gözaltı, Şüpheli, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmada 1 şüpheli daha yakalandı. 55 yaşındaki şüphelinin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

 Eyüpsultan'da, öldürülen üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin bir zanlı daha gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğunu belirledikleri ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'yi Maltepe'de gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında 1 kişi daha yakalandı! 20 suç kaydı çıktı - 1. Resim

OLAY

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında 1 kişi daha yakalandı! 20 suç kaydı çıktı - 2. Resim

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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