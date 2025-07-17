Eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüştü: Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç onun hesabını da verecek

Ayşe Tokyaz cinayetinde iki müfettişin görevlendirilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Katil zanlısı Cemil Koç'un 2 yıl önce şüpheli şekilde ölen sevgilisi için de ifade vereceği öğrenildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yol kenarında bir valizde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi Ece Gül Övezova'nın da şüpheli şekilde öldüğü ortaya çıkmıştı.

Türkmenistan vatandaşı Övezova’nın Diyarbakır'da kaldığı apartmanın 6’ncı katından düşerek hayatını kaybettiği, olay sonrası Cemil Koç’un ifadesine başvurulduğu ancak yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

İki yıl önce gerçekleşen şüpheli ölüm Ayşe'nin cinayetiyle yeniden gündeme geldi. Cemil Koç, eski sevgilisi için yeniden hesap verecek.

KATİLİN İLK İFADESİ

Öte yandan Tokyaz'ın katili Koç, ilk ifadesinde şunları söylemişti:

"Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı, sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum.

Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik.

Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik.

Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm.

Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Ben de ne yapacağımı düşünmek için meyhaneye gittim.

Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin'e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum.

Taksici de, bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100'er bin lira ödeme için anlaştım"

2 MÜFETTİŞ GÖREVDE

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise korkunç cinayetle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.