Cemil Koç tarafından canice katledilmişti! Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme

Eski polis Cemil Koç tarafından öldürülüp cesedi bir valiz içinde yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı kan donduran cinayetle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişinin görevlendirildiğini duyurdu.

İstanbul Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesiyle ilgili katili Cemil Koç ile beraber 6 kişi tutuklandı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tokyaz'ın katili Cemil Koç, ilk ifadesinde şunları söyledi:

"Ayşe, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı, sitenin çevresinde bir yerden alarak, beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum"

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise korkunç cinayetle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

İKİZ KARDEŞ OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI

Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, geçtiğimiz günlerde olayla ilgili yaptığı paylaşımda sitenin önüne çağırdığı polislerin kendisine baskı kurduğunu öne sürüp şu ifadeleri kullanmıştı:

"Site güvenlikleri beni içeriye almadı. Ben de polisleri aradım, yaklaşık 1 saat bekledim. Geldiklerinde 'Kardeşin reşit, bir şey yapamayız' dediler. Ben de ona şiddet uyguladığını söyledim; 'Biz sana yardım edemeyiz, karakola git, onlar baksın' dediler.

'Yardım edin, ben tek başıma kadın hâline ne yapacağım? Bana yardım etmiyorsunuz. Beni karakola götürün' dedim. 'Biz seni götüremeyiz, taksiye bin git' diyerek beni yollamaya çalıştılar. Benim can güvenliğim de yok dedim. Taksi orada diye bana gösterdiler. Halkalı Karakolu'na gittim, Koç'un adını söyleyince tanıdıklarını söylediler. Evi arama izni çıktı, evde hiçbir şey bulamadılar.

"POLİSLER BANA BASKI YAPTI"

Ertesi günü beni Kanarya Asayiş aradı, oraya gittim. 10-15 tane polis bana baskı kurdu. 'Bize duygu sömürüsü yapma' dediler. Cemil Koç'un ismini verdiğimde bulup getirmediler. Cemil Koç'un telefonu açık ve benim kardeşimi bulamadılar. Karakoldan çıktığımız sabah Cemil Koç beni aradı ve bana ifadelerimi satır satır okuduğunu söyledi. İfade sırasında söylediğim ayrıntıyı Cemil Koç bana harfi harfine söyledi. 'Polisler hiçbir şey yapamazlar zaten' dedi.

Cemil Koç tutuklanarak cezaevine gönderildi

"BÜTÜN İFADEMİ CEMİL KOÇ'A OKUTMUŞLAR"

Ben de iletişime geçtiğim polis memurunu aradım ve 'Sizi savcılığa şikâyet edeceğim, siz benim ifadelerimi Cemil Koç’a okutuyorsunuz' dedim. 'Savcılığa şikâyet etme, biz biraz ilerledik, araştırıyoruz. Savcılığa gidersen zaman kaybedersin ama istersen git' dediler.

Bu sabah beni Kanarya Emniyet'ten arayıp 'Bahçelievler Adli Tıp’a git, artık seninle onlar ilgilenecek. Şimdi biz uyuyoruz, ulaşamayabilirsin' deyip telefonu kapattılar.

"HEPSİNİN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Adli Tıp’ta beni içeriye almadılar. Tek başıma, başımı çaresizce yere vurduğumda bile 'Kamu malına zarar veriyorsun, senin gibileri çok görüyoruz' deyip beni izlediler. Benim çalmadığım kapı, gitmediğim yer, aramadığım sokak kalmadı. Sonra kardeşimin ölüm haberini aldım. Beni kadın hâlimle yanımda olmayan, kardeşimin ölümüne sebep olan tüm devlet memurlarının, başta Cemil Koç olmak üzere cezasını çekmesi için hepinizden şimdi yardım istiyorum."