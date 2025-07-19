Yağışsızlık, aşırı sıcaklar ve insan faktörü! OGM uyardı: Yeni yangınlara dikkat!

Türkiye’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ve yağışsızlık nedeniyle kuraklık artarken, orman yangınları riski de yükseldi. OGM, yangınların yüzde 86’sının insan kaynaklı olduğunu belirterek vatandaşları ateş yakmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıkları anormal seviyelere ulaştı. Bu duruma yağışsızlık da eklenince, Anadolu'nun birçok bölgesinde kuraklık sorunu baş gösterdi.

Türkiye, son 1 aydır sıcaklık, insan faktörü gibi nedenlerle çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

6-12 DERECE ARTACAK: AMAN DİKKAT!

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek riskli döneme girildiği bildirildi.

Mevsim normallerinin üzerinde artması beklenen sıcaklıklara dikkat çekilen açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, 19-25 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların 6-12 derece artması bekleniyor. Artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarla birleşince dünya genelinde orman yangınları çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılıyor. Erken müdahalelere rağmen kontrol altına almak güçleşiyor. Bu süreçte anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, orman yangınlarının yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğuna değinilerek, şunlar kaydedildi: