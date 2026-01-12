Tokat’ta 4 ay önce işlenen ve Yunanistan’dan Ankara’ya uzanan baba cinayeti, polis ekiplerinin titiz çalışması ile aydınlatıldı. 5 kişi gözaltına alındı aralarından biri ise maktulün oğlu çıktı. Cinayetin detayları ise kan dondurdu. Balta ile öldürdüğü babasına yapmadığı kalmadı...

Almanya'da yaşayan Süreyya Aksoy, aralık ayında Bursa'ya geldi uzun süredir babasına ulaşamayan kadın polise kayıp ihbarında bulundu. Kan donduran cinayet ise bu ihbar sayesinde ortaya çıktı. Tokat emniyeti 1,5 ay boyunca titiz bir çalışma sürdürdü, işin ucu Yunanistan'dan Ankara'ya kadar uzandı. İşte haberin detayları...

EKİPLERİNDEN DİKKATİNİ ÇEKTİ!

İhbar üzerine harekete geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ilk çalışmada Zihni Cankurtaran'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı araca ait PTS kayıtlarında dikkat çekici anormallikler tespit etti.

YUNANİSTAN'DAN ANKARA'YA

Elde edilen deliller doğrultusunda olayın cinayet olabileceği ihtimali değerlendirilirken, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, Zihni Cankurtaran'ı yaklaşık 1,5 ay boyunca adım adım takip etti. Yunanistan'dan başlayan, Ankara ve Tokat'ta devam eden teknik ve fiziki takip sonucunda cinayet aydınlatıldı.

VEKALETLE BABASININ MALLARINI SATMIŞ

Yapılan incelemelerde Zihni Cankurtaran'ın Türkiye'ye geldikten sonra Tokat'a geçtiği ve kendi üzerine kayıtlı 1'den fazla taşınmazın, oğlu Mustafa Cankurtaran'a verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi.

CİNAYETİ BALTA İLE İŞLEDİ

Satışlardan elde edilen parayı oğlundan isteyen Zihni Cankurtaran ile Mustafa Cankurtaran arasında bu nedenle geçimsizlik başladığı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Cankurtaran babasını baltayla öldürdü.

CESEDİ HAVUZ DEPOSUNDA GİZLEDİ

Mustafa Cankurtaran cinayetin ardından babasının cansız bedenini işlettiği havuzun depo kısmına gizledi.



Mustafa Cankurtaran'ın, babasını soran yakınlarına bir sabah kimseyle vedalaşmadan Yunanistan'a döndüğünü söylediği ve böylece maktulün yakınlarını ihbarda bulunmamaları için aralık ayına kadar oyaladığı ileri sürüldü.

YUNANİSTAN'DAN GELEN ARABA ANKARA'DA SATILDI

Bu süreçte şüphelinin, babasının Yunanistan'dan getirdiği otomobili Ankara'ya götürerek gayr-i resmi yollarla sattığı, kişisel eşyaların bir kısmından farklı yollarla kurtulduğu, bazı eşyaları ise vicdan azabı nedeniyle sakladığı iddia edildi. Yapılan adli incelemede Zihni Cankurtaran'ın yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞAFAK VAKTİ BÜYÜK OPERASYON

Delillerin toplanmasının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesindeki özel ekip 9 Ocak 2026 tarihinde şafak operasyonu için düğmeye bastı. Tokat merkezli olmak üzere Ankara'da da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında Mustafa Cankurtaran ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

