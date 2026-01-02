Çorum'da tartıştığı husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan 21 yaşındaki Ramazan Kılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Sanayi 1. Sokak’ta meydana geldi. Ramazan Kılıç (21) ile C.S. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar evden ayrıldı. Kısa süre sonra elinde pompalı tüfekle olay yerine geri dönen C.S., evin önünde park halindeki otomobilde oturan Kılıç’a ateş ederek ağır yaraladı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Ramazan Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALANAN ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli C.S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

