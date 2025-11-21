Denizli’de ceza yememek için yaptığı düzenekle gizlenebilen plaka yapan motosiklet sürücüsünün uyanıklığı pahalıya mal oldu.

Denizli’de bir motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçip plakasını gizlediği anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu. Birçok kullanıcı tarafından "pes artık" yorumlarıyla paylaşılan görüntüler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini de harekete geçirdi. Kısa sürede kimliği tespit edilen sürücünün plakasını görünmez hale getirmek için özel bir aparat kullandığı belirlendi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü, ekipler tarafından yakalanarak gerekli işlemler için karakola götürüldü. Yapılan işlemde sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 5.976 TL idari para cezası uygulanırken, sürücünün gizlediği plaka yeniden motora sabitlendi.

MAHMUT EKİNCİ

