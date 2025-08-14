Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Cephe hattından beklenmedik sürpriz! 84 asker serbest bırakıldı

Cephe hattından beklenmedik sürpriz! 84 asker serbest bırakıldı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Cephe hattından beklenmedik sürpriz! 84 asker serbest bırakıldı
Rusya, Ukrayna, Esir Takası, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya ile Ukrayna, İstanbul’da varılan mutabakat sonrası yeni bir esir takasında anlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ara buluculuğunda yürütülen süreç kapsamında iki taraf da 84 askerini karşılıklı olarak serbest bıraktı.

Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleşti. Her iki ülke de 84 askerini karşılıklı olarak serbest bıraktı.

BAE ARA BULUCULUĞUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, esir takası Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğuyla gerçekleştirildi. Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 84 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 84 Ukrayna askeri verildi" denildi.

Cephe hattından beklenmedik sürpriz! 84 asker serbest bırakıldı - 1. Resim

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve gerekli tıbbi ile psikolojik desteğin sağlandığı açıklandı. Askerlerin tedavileri için bakanlığa ait sağlık merkezlerine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

"NEREDEYSE HEPSİNİN REHABİLİTASYONA İHTİYACI VAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 84 Ukraynalı esirin ülkeye geri döndüğünü söyledi. Takas edilenler arasında askerlerin yanı sıra sivillerin de bulunduğu kaydedildi.

Zelenski, "Neredeyse hepsinin tıbbi bakıma ve önemli rehabilitasyona ihtiyacı var" dedi. Esir takasına katkı sağladığı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti.

Kaynak: Dış Haberler

Yusufeli Barajı nerede, ne zaman yapıldı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Afrika’da Fransa, ABD ve Avrupa'yı solladı! 97,5 milyar dolarlık hamle - DünyaTürkiye Afrika’da oyun kurucu oldu!ABD'den Karayipler’e askeri çıkarma! Savaş gemileri konuşlandı: Narko-Terör avı başlıyor - DünyaSavaş gemileri konuşlandı!Tel Aviv’de Hakan Fidan alarmı! 'Operasyon yapamıyoruz' diyerek itiraf ettiler - Dünyaİsrail'de Hakan Fidan alarmı!Göğüs ağrısı şikayetiyle gitmişti! Gerçek hastanede ortaya çıktı: Meğer 8 yıldır... - DünyaGöğüs ağrısı diye gitti! Gerçek bambaşka çıktı: Meğer 8 yıldır...Suriye'de patlama: Ölü ve yaralılar var - DünyaSuriye'de patlama! Ölü ve yaralılar varTrump–Putin–Zelenskiy Zirvesi için Türkiye formülü! ABD basını duyurdu - DünyaTürkiye formülü! Trump-Putin-Zelenskiy zirvesi...
Sonraki Haber Yükleniyor...