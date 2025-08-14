Cephe hattından beklenmedik sürpriz! 84 asker serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleşti. Her iki ülke de 84 askerini karşılıklı olarak serbest bıraktı.

BAE ARA BULUCULUĞUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, esir takası Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğuyla gerçekleştirildi. Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 84 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 84 Ukrayna askeri verildi" denildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve gerekli tıbbi ile psikolojik desteğin sağlandığı açıklandı. Askerlerin tedavileri için bakanlığa ait sağlık merkezlerine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

"NEREDEYSE HEPSİNİN REHABİLİTASYONA İHTİYACI VAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 84 Ukraynalı esirin ülkeye geri döndüğünü söyledi. Takas edilenler arasında askerlerin yanı sıra sivillerin de bulunduğu kaydedildi.

Zelenski, "Neredeyse hepsinin tıbbi bakıma ve önemli rehabilitasyona ihtiyacı var" dedi. Esir takasına katkı sağladığı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti.