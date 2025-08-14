Trump–Putin–Zelenskiy Zirvesi için Türkiye formülü! ABD basını duyurdu
ABD basını, Ukrayna savaşına çözüm arayışında kritik bir gelişmeyi duyurdu. Bloomberg’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılması planlanan üçlü zirve için Türkiye, potansiyel ev sahibi olarak gündemde.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan üçlü zirve için Türkiye’nin potansiyel ev sahibi olarak değerlendirmeye başladı.
Bloomberg’in aktardığına göre, dün yapılan ABD-Avrupa liderleri sanal toplantısında, muhtemel mekanlar arasında Türkiye’nin adı özellikle anıldı.
ALASKA SONRASI İKİNCİ BULUŞMA İHTİMALİ
Trump ile Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleştireceği zirve, 2022’de başlayan Ukrayna savaşından bu yana Rus liderin Batı topraklarındaki ilk yüz yüze teması olacak.
Trump, Alaska görüşmesinin olumlu geçmesi halinde, Zelenskiy’nin de katılacağı “hızlı bir ikinci toplantı” düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.
Üçlü zirve için Roma, Cenevre, Fransa, Finlandiya, İspanya ve Almanya gibi seçenekler değerlendirilse de Türkiye’nin iki kez resmi olarak ev sahipliği teklifinde bulunduğu iletildi.
AVRUPA 'TARAFSIZ' MEKAN İSTİYOR
AB kaynakları, ikinci görüşmenin Alaska’daki zirvenin sonucuna bağlı olduğunu, ancak müttefiklerin toplantının Avrupa’da yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.
Zelenskiy, ilk tercih olarak Roma’yı önerirken, bazı başkentler Cenevre gibi daha tarafsız bir lokasyonun diplomatik olarak kolay olacağını savunuyor.
PUTİN: ABD SAMİMİ ÇABA GÖSTERİYOR
Zirve ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, ABD’nin Ukrayna’daki savaşa çözüm bulma konusunda samimi bir çaba gösterdiğini söyledi. Ancak Moskova, Kiev’in Trump’ın katkısı olmadan anlaşma yapılabileceğine dair endişelerinden dolayı taviz vermeye hazır olduğuna dair sinyal vermedi.