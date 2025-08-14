Trump–Putin Zirvesi'nde geri sayım! Özel uçak yolda: Görüşme saati belli oldu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya siyaseti Alaska’ya kilitlendi. Kremlin Sözcüsü Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tarihi zirvenin 15 Ağustos’ta Moskova saatiyle 22.30’da başlayacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tarihi görüşmenin 15 Ağustos’ta Moskova saatiyle 22.30’da başlayacağını açıkladı.

Görüşme, tercümanlar eşliğinde bire bir formatta yapılacak.

TASS’ın aktardığına göre, İl-96-300 tipi özel bir uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanından kalkarak Alaska’nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssüne doğru yola çıktı. Uçağın, Putin-Trump zirvesinin hazırlıklarıyla ilgilenen öncü heyetlerden birini taşıdığı iddia edildi.

ZİRVE NOKTASI: ALASKA'DAKİ ASKERİ ÜS

İki lider, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssünde buluşacak. Kremlin’e göre, zirvenin ana gündem maddesi Ukrayna’daki çatışmaya çözüm arayışları olacak. Ancak ikili, Rusya-ABD ilişkilerinin genel durumu üzerine de kapsamlı bir değerlendirme yapacak.

HEYETLER VE GÖRÜŞME FORMATI BELLİ OLDU

Kremlin, Alaska’ya gidecek Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, Başbakan Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev’in yer alacağını duyurdu.

Görüşmelerin, “5’e 5” formatında heyetler arası devam edeceği ve ardından ortak bir basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

AMERİKAN HEYETİ AÇIKLANMADI

Uşakov, Amerikan tarafının heyet listesinin de belirlendiğini ancak bunun açıklanmasının Washington’a bırakıldığını söyledi. Zirvenin süresinin, müzakerelerin seyrine göre değişeceği ifade edildi.

ZELENSKİY İNGİLTERE'DE

Alaska zirve öncesinde  Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir araya geldi. 

Rusya’nın saldırılarını artırdığı ve Zelenskiy’nin Anchorage görüşmesine davet edilmediği bir dönemde, Trump-Putin görüşmesinden Ukrayna’ya taviz verilmesi ihtimali Kiev’de endişeyle karşılanıyor.

"ATEŞKES İÇİN UYGULANABİLİR BİR ŞANS VAR"

Başbakan Starmer, zirve öncesinde yaptığı açıklamada “Üç buçuk yıldır devam eden bu çatışmayı ateşkese götürmenin uygulanabilir bir yolunu bulamadık. (ABD) Başkanının çalışmaları sayesinde artık böyle bir şansımız var” dedi.

Starmer, Ukrayna’nın askeri destekçileri olan “İstekliler Koalisyonu” ile ateşkes durumunda devreye girecek askeri planlar üzerinde çalıştıklarını ve Rusya’ya yönelik yaptırımların da gündemde olduğunu belirtti.

ZELENSKİY: PUTİN KESİNLİKLE BARIŞ İSTEMİYOR

Berlin’den Trump’la telefon görüşmesi yapan Zelenskiy, NATO ve AB liderleriyle ortak bir duruş sergileme çağrısı yaptı. “

"Meslektaşlarıma –ABD Başkanı ve Avrupalı dostlarımıza– Putin’in kesinlikle barış istemediğini söyledim” diyen Zelenskiy, ABD diplomasisini kamuoyu önünde desteklese de derin şüphelerini saklamadı.

Şubat ayında Beyaz Saray’daki görüşmede Trump tarafından sert şekilde eleştirilen Zelenskiy, bu kez Londra’da görünür bir dayanışma mesajı aldı.

Zelenskiy’nin Londra temasları sürerken, Ukrayna gece boyunca ve sabah erken saatlerde Rusya’ya düzinelerce insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Güneydeki Volgograd’daki petrol rafinerisi de hedef alınırken üç kişi yaralandı.

