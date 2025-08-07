3'lü zirve yaklaşıyor! Zelenskiy'den Putin'e yüz yüze görüşme çağrısı

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

''DEFALARCA KEZ SÖYLEDİK''

Ukrayna Devlet Başkanı, "Defalarca kez Ukrayna'da gerçek çözümler bulmanın liderler düzeyinde gerçekten etkili olabileceğini söyledik. Böyle bir formatın zamanlamasını ve ele alınacak konuların kapsamını belirlemek gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

AFP’nin haberine göre, Trump'ın önümüzdeki hafta başında Putin'le görüşmeyi planladığı, ardından da Rus lider ve Zelenskiy ile üçlü bir görüşme yapmak istediği bildirildi.

Ukrayna lideri, bu sabah yaptığı açıklamada, gün içinde aralarında Alman Başbakanı Friedrich Merz'in yanı sıra Fransız ve İtalyan yetkililerle de olmak üzere "birkaç" görüşme yapmayı planladığını söyledi.

Zelenskiy, "Önemli olan, bu savaşı başlatan Rusya'nın saldırganlığını sona erdirmek için gerçek adımlar atmasıdır" dedi.