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Zelenskiy umut ışığını işaret etti: Rusya artık ateşkese daha yatkın

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Zelenskiy umut ışığını işaret etti: Rusya artık ateşkese daha yatkın
Ukrayna, Rusya, Barış Görüşmeleri, Zelenskiy, Putin, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya ile savaşın sonlandırılması için devam eden barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, umutlandıran ifadeler kullandı. Ukrayna lideri "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın" diyerek görüşmelerin olumlu ilerlediğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes konusunda ABD ve Ukrayna'yı "kandırmaması" gerektiğini kaydederek, "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bugün ülkesinin Sumi bölgesinde cephe hattında incelemelerde bulunduğunu aktaran Zelenskiy, savaşla ilgili gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirtti.

Zelenskiy umut ışığını işaret etti: Rusya artık ateşkese daha yatkın - 1. Resim

 

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün telefonda görüştüğünü anımsattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da düzenlediği toplantı hakkında Trump ile konuştuğunu hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini söyledi.

BARIŞ İÇİN UMUTLANDIRAN AÇIKLAMA 

Zelenskiy, "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın. Ama asıl önemli olan, ayrıntılarda bizi kandırmamalarıdır, ne bizi ne de ABD'yi." dedi.

Ukrayna'nın kendi bağımsızlığını savunacağını kaydeden Zelenskiy, "(Ateşkes konusunda) Müttefiklerimize, Ukraynalı yetkililer ile güvenlik danışmanlarının yakın gelecekte, pozisyonumuzu, ortak tutumumuzu ve ortak görüşümüzü belirlemek için görüşmelerin yapılmasını önerdik." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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