Devrik lider Esad ve DEAŞ ile gizlice anlaştı mı? Deyrizor planı ifşa oldu

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde tansiyon yeniden yükseliyor. Bölgedeki Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri, DEAŞ hücrelerinin istikrarsız ortamdan faydalanarak paralı asker toplama faaliyetlerini hızlandırdığını duyurdu.

Deyrizor İl İç Güvenlik Güçleri Müdürlüğü'nden Mahmud El Hüseyin, "DEAŞ’ın elindeki silahların önemli bölümü eski Esad rejimi cephaneliklerinden çıkıyor" diyerek, terör örgütü ile rejim güçleri arasında dolaylı bir iş birliği olduğuna işaret etti.

DEAŞ, DEYRİZOR'DA YENİDEN YAPILANIYOR MU?

Son 8 ayda Deyrizor’'a yönelik saldırılar dikkat çekici biçimde arttı. El Hüseyin, "DEAŞ, Esad militanları ile birlikte istikrarsızlıktan yararlanarak yeni paralı askerler devşiriyor. Güvenlik noktaları hedef alınıyor, bölge bilinçli şekilde kaosa sürükleniyor" dedi.

İKİ KOLDAN HAREKET EDEN DEAŞ HÜCRELERİ

El Hüseyin, DEAŞ’ın bölgede çift yönlü bir strateji izlediğini vurguladı. "Bir grup örgütün yeniden inşasıyla ilgileniyor. Diğer grup ise paralı asker temin ederek belirli periyotlarla istikrarsızlık oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan El Hüseyin, "DEAŞ’ın elindeki silahların önemli bölümü eski Esad rejimi cephaneliklerinden çıkıyor" diyerek çarpıcı bir bağlantıya işaret etti.

İDLİB'DE DEAŞ HÜCRESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İdlib bölgesinde de Suriye ordusu DEAŞ’a yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri, bölgede saklandığı belirlenen bir hücreyi etkisiz hale getirerek büyük çapta mühimmat ele geçirdi.

El Hüseyin, bölgede yaşayan sivillere çağrıda bulunarak "Güvenlik güçlerine yapılan sivil ihbarlar operasyonların başarısında kritik rol oynuyor. Halkımızı bu iş birliğini sürdürmeye davet ediyoruz" dedi.