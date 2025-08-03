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Suriye'de kritik isim gözaltına alındı! "Esad dönemi savaş suçlusu"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye&#039;de kritik isim gözaltına alındı! &quot;Esad dönemi savaş suçlusu&quot;
Suriye, Savaş Suçu, Gözaltı, Lazkiye, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrim sırasında savaş suçları işlediği gerekçesiyle Nabil Driousi’nin gözaltına alındığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Beşar Esad rejimine karşı başlatılan ayaklanma sırasında savaş suçu işlediği gerekçesiyle Nabil Driousi'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını duyurdu.

Suriye'de kritik isim gözaltına alındı!

KAN DONDURAN EYLEMLERDE BULUNDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Lazkiye kırsalında İç Güvenlik Birimi tarafından yakalanan Driousi’nin, Suriye devrimi sürecinde işlediği çok sayıda savaş suçuna karıştığı ve muhalif bölgelere yönelik rejim operasyonlarında yer aldığı” ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Driousi’nin sivillere yönelik ciddi ihlallerde bulunduğu ve “ölülerin naaşlarını tahrif etmek” gibi eylemlerde yer aldığı belirtilerek, yasal işlemlerin başlatılması için adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan yaklaşık 25 yıl boyunca iktidarda kalan Beşşar Esad’ın Aralık ayında Rusya’ya kaçmasıyla Baas rejimi sona ermiş, Ocak ayında Ahmed el-Şaraa başkanlığında geçici bir yönetim oluşturulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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