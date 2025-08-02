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Türkiye dahil 4 ülkeden kritik enerji atılımı! "Suriye Doğal Gaz Boru Hattı" devrede

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye dahil 4 ülkeden kritik enerji atılımı! &quot;Suriye Doğal Gaz Boru Hattı&quot; devrede
Enerji, Doğu Akdeniz, Doğalgaz, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, Azerbaycan, Katar ve Suriye, "Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı"nın devreye girmesi dolayısıyla ortak açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının X sosyal medya hesabından paylaşılan ortak açıklamada, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın 4 ülke arasındaki bağların derinleşmesinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Azerbaycan, Türkiye'nin Kilis boru hattı üzerinden Suriye’ye doğal gaz sağlamaya başladı. Bölgeye yıllık 1,2 milyar küp akış sağlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının X sosyal medya hesabından paylaşılan ortak açıklamada, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın 4 ülke arasındaki bağların derinleşmesinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Türkiye dahil 4 ülkeden kritik enerji atılımı! "Suriye Doğal Gaz Boru Hattı" devrede - 1. Resim

REKOR SÜREDE HAYATA GEÇTİ

Bölgesel dayanışmanın simgesi olan hattın açılışını ve Azerbaycan'dan Suriye'ye doğal gaz arzının başlamasını birlikte ilan etmekten duyulan onur vurgulanan açıklamada, rekor sürede hayata geçirilen projenin, Aralık 2024'teki tarihi gelişmelerin ardından başlayan Suriye'nin çatışma sonrası yeniden imar ve normalleşme sürecine hayati bir destek teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Türkiye dahil 4 ülkeden kritik enerji atılımı! "Suriye Doğal Gaz Boru Hattı" devrede - 2. Resim

SURİYE'YE KATKILARI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin Kilis ili ile Suriye'nin Halep kenti arasında uzanan ve günlük 6 milyon metreküp kapasiteye sahip olan bu yenilenmiş boru hattı 2 Ağustos 2025'te resmi olarak faaliyete geçmiştir. Katar Devleti, Katar Kalkınma Fonu aracılığıyla bu girişim kapsamında Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toparlanma ve istikrar sürecine elektrik üretimini desteklemek suretiyle bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir. Halep Elektrik Santrali'ne doğal gaz akışının başlamasıyla birlikte, Suriye'de elektrik arzı önemli ölçüde artacaktır.

Türkiye dahil 4 ülkeden kritik enerji atılımı! "Suriye Doğal Gaz Boru Hattı" devrede - 3. Resim

İSTİKRAR VE BARIŞ VURGUSU

Bu girişimin insani etkisi bakımından güçlü bir anlam taşıdığı, Suriye ekonomisinin hatla yeniden canlanmasına ve halkın hayat koşullarının iyileştirilmesine doğrudan katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ayrıca ülkelerimiz bölgede barış, istikrar ve refahı güçlendirme yönündeki kararlılıklarını bir kez daha teyit etmektedir. Bölge halklarının güvenlik, kalkınma ve karşılıklı güvenin nimetlerinden birlikte faydalanacağı ayrılıklara değil işbirliğine dayalı bir gelecek inşa etmeye olan bağlılığımız devam etmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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