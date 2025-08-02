Vanalar açıldı! Türkiye'den Suriye'ye gaz akışı resmen başladı

Suriye ile enerji alanında da ilişkilerini ilerleten Türkiye, Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki hayatın yeniden normalleştirilmesi amacıyla çalışmalara başladı. Bu kapsamda zarar gören doğal gaz boru hatlarının onarılmasıyla 21 Mayıs'ta Kilis'ten Halep'e uzanan bağlantı tamamlandı. Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat bugün resmen başladı. Bu kapsamda, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz, Kilis üzerinden Suriye'ye iletilecek.

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SURİYE'DE ÜRETİLEN ELETİK MİKTARI 2 KATINA ÇIKACAK

Bu hattan taşınacak gaz, yılda 2 milyar metreküpe ulaşabilecek. Söz konusu gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretme amacıyla kullanılacak ve yaklaşık 1200 megavatlık elektriğe dönüştürülecek. Böylece mevcutta Suriye'de üretilen elektrik miktarı yaklaşık 2 katına çıkacak. Suriye'de günde 3-4 saat süren elektrik arzı bu destekle 10 saate kadar çıkmış olacak.

BAKAN BAYRAKTAR: 1.6 MİLYON HANENİN ELEKTRİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Hattın açılışında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir konuşma yaptı. Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"Bakanlığımızdan iki uzman heyetini Şam'a gönderdik. Heyetlerimiz çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladılar. Türkiye olarak 2017'den bu yana Afrin ve İdlib gibi bölgelere elektrik tedariğini sağlıyoruz. Elektriği 8 ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz.

Çalışmalarımız tamamlandığından bağlantı kapasitemiz 860 megavata ulaşacak ve Suriye'de 1.6 milyon hanenin elektriğini sağlayacağız.

"YILDA 2 MİLYAR METREKÜP GAZ İHRAÇ EDECEĞİZ"

Geçtiğimiz Mayıs ayında Şam'a ziyaret gerçekleştirdik. Enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında Suriye ile işbirliği imzalandık. Bu anlaşma kapsamında Halep'teki elektrik santrallerinin doğal gaz ihtiyacını Türkiye'den boru hattı sağlamak için adım attık. Bu hat Kilis'in Suriye sınırında bulunan ve Kilis'in Yavuzlu köyünde yer alan ölçüm istasyonuna kadar gelmiş durumda. Hattın Suriye kısmı için Suriye gaz şirketi ile çalıştık. Birazdan Azerbaycan'dan gelen gazı Kilis üzerinden Suriye'ye vereceğiz. Yavuzlu ölçüm istasyonunda günde 6 milyon metreküpe kadar gaz taşıyacağız. Bu hattan taşınacak gaz, yılda 2 milyar metreküpe ulaşabilecek.

"SURİYE'DE ELEKTRİK ARZI GÜNDE 10 SAATE KADAR ÇIKACAK"

Söz konusu gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretme amacıyla kullanılacak ve yaklaşık 1200 megavatlık elektriğe dönüştürülecek. Böylece mevcutta Suriye'de üretilen elektrik miktarı yaklaşık 2 katına çıkacak. Suriye'de günde 3-4 saat süren elektrik arzı bu destekle 10 saate kadar çıkmış olacak."