Türkiye-Azerbaycan-Suriye arasında enerji köprüsü: 1,2 milyar metreküp doğal gaz akışı!

Kaynak: Dış Haberler 24 Temmuz 2025 22:56 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 23:02 - Güncelleme:

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Bölgemizde, enerji anlaşmaları açısından kritik bir gelişme yaşandı. Azerbaycan, 1 Ağustos'tan itibaren, Türkiye üzerinden Suriye'ye yıllık 1,2 milyar metreküp doğalgaz tedarik etmeye başlayacağını duyurdu.

Azerbaycan, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Türkiye'nin Kilis boru hattı üzerinden Suriye’ye yıllık 1,2 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak. TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE'YE ULAŞACAK Azerbaycan merkezli Redaksiya haber sitesine göre, Doğalgaz, Türkiye üzerinden Kilis boru hattıyla taşınacak. Redaksiyon kaynaklarının aktardığına göre, söz konusu doğal gaz sevkiyatına ilişkin ön mutabakat, taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda sağlandı. İlgili Haber İki kentin üzerine karabasan gibi çöktü! Vatandaşlar şaştı kaldı Avrupa gaz vanasını kapattı! Rusya’ya tarihi yaptırım paketi açıklandı: Gölge filo ve Çin bankaları hedefte! Tedarik planına göre doğal gaz iletimi sabit bir takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek ve bu gelişmenin bölgedeki enerji güvenliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Batıkan Altaş