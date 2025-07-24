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Haberler > Ekonomi > Türkiye-Azerbaycan-Suriye arasında enerji köprüsü: 1,2 milyar metreküp doğal gaz akışı!

Türkiye-Azerbaycan-Suriye arasında enerji köprüsü: 1,2 milyar metreküp doğal gaz akışı!

Kaynak: Dış Haberler
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Türkiye-Azerbaycan-Suriye arasında enerji köprüsü: 1,2 milyar metreküp doğal gaz akışı!
Enerji, Doğalgaz, Türkiye, Azerbaycan, Suriye, Haber
Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

Bölgemizde, enerji anlaşmaları açısından kritik bir gelişme yaşandı. Azerbaycan, 1 Ağustos'tan itibaren, Türkiye üzerinden Suriye'ye yıllık 1,2 milyar metreküp doğalgaz tedarik etmeye başlayacağını duyurdu.

Azerbaycan, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Türkiye'nin Kilis boru hattı üzerinden Suriye’ye yıllık 1,2 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak.

Türkiye-Azerbaycan-Suriye arasında enerji köprüsü: 1,2 milyar metreküp doğal gaz akışı! - 1. Resim

TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE'YE ULAŞACAK

Azerbaycan merkezli Redaksiya haber sitesine göre, Doğalgaz, Türkiye üzerinden Kilis boru hattıyla taşınacak.

Redaksiyon kaynaklarının aktardığına göre, söz konusu doğal gaz sevkiyatına ilişkin ön mutabakat, taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda sağlandı.

Tedarik planına göre doğal gaz iletimi sabit bir takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek ve bu gelişmenin bölgedeki enerji güvenliğine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

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