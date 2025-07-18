Avrupa gaz vanasını kapattı! Rusya’ya tarihi yaptırım paketi açıklandı: Gölge filo ve Çin bankaları hedefte!

Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı bugüne kadarki en sert enerji darbesini vurdu. Kuzey Akım boru hatlarından doğalgaz ithalatını resmen yasaklayan AB, yaptırımların kapsamını genişletti: Rus enerji devlerinden Rosneft’in Hindistan’daki rafinerisi ve Rusya’nın para akışını yönlendirdiği Çin bankaları da hedef listesine alındı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların kapsamını genişletti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın açıklamasına göre, yeni yaptırım paketi Kuzey Akım boru hatlarından doğalgaz ithalatının yasaklanmasını içeriyor.

"EN GÜÇLÜ YAPTIRIM PAKETİ"

Kallas, yeni kararları "AB, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketlerinden birini onayladı" sözleriyle duyurdu. Yasaklanan kalemler arasında yalnızca enerji değil, stratejik alanlara yönelik ek kısıtlamalar da yer aldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte daha düşük petrol tavan fiyatı getiriliyor, Rusya'nın askeri sanayisine yönelik baskı artırılıyor. Aynı zamanda Çin bankaları üzerinden yaptırımların delinmesini engellemek için de adım atılıyor. Kallas, AB’nin bu bankalara yönelik yeni kısıtlamalar uyguladığını açıkladı.

105 GEMİLİK GÖLGE FİLO LİSTEDE

Yaptırımların dikkat çeken unsurlarından biri de, "Rusya'nın gölge filosu" olarak bilinen ve yaptırımlardan kaçmak için kullanılan 105 geminin hedef alınması oldu.

Kallas, bu kapsamda "Kremlin’in savaş bütçesini daha da azaltıyoruz" dedi.

ROSNEFT RAFİNERİSİ HEDEFTE

AB, yaptırım paketinde bir ilke daha imza attı. İlk kez bir yabancı bayrak sicili belirleyen Birlik, Rus enerji şirketi Rosneft'e ait Hindistan’daki en büyük rafineriye doğrudan yaptırım uyguladığını duyurdu.

Kallas, "Yaptırımlarımız Ukraynalı çocukların beyinlerini yıkayanları da vuruyor" ifadesini kullanarak sadece enerji ve ekonomi değil, insan hakları ihlalleriyle bağlantılı unsurların da hedef alındığını belirtti.

DRONE TEKNOLOJİSİ VE ÇİN BAĞLANTISI

Yeni paket, insansız hava araçlarında (İHA) kullanılan teknolojinin Rusya’ya ihracatını da yasaklıyor. AB, Çin bankalarının yaptırımları delmesini engellemek için finansal yaptırımlar getirerek bu alandaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

Kallas, "Maliyetleri arttırmaya devam edeceğiz, dolayısıyla saldırganlığı durdurmak Moskova için ileriye giden tek yol haline geliyor" açıklamasında bulundu.