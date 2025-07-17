ABD ve NATO Rusya’ya karadan inecek! Kaliningrad planı ortaya çıktı

Rusya’nın sınır kapılarına yeni bir NATO duvarı örülüyor. ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Komutanı Orgeneral Christopher Donahue, NATO’nun doğu sınırlarında Rusya’ya karşı caydırıcılığı artırmak üzere geliştirilen yeni savunma planını kamuoyuna açıkladı. “Doğu Kanadı Caydırıcılık Hattı” adı verilen planla birlikte, NATO ilk kez kara temelli sistemlerle doğrudan Rusya’nın askeri varlığına karşı pozisyon alıyor.

ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Komutanı Orgeneral Christopher Donahue, NATO’nun doğu sınırlarında Rusya’ya karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla yeni bir savunma planı üzerinde çalışıldığını açıkladı. “Doğu Kanadı Caydırıcılık Hattı” adı verilen plan, Almanya’nın Wiesbaden kentinde düzenlenen ABD Ordusu Birliği’nin LandEuro konferansında kamuoyuna duyuruldu.

HEDEF: ORTAK SİSTEMLER VE KARA TEMELLİ CAYDIRICILIK

Donahue, Ordu’nun NATO müttefikleriyle birlikte karaya dayalı savunma sistemleri geliştirdiğini ve bu sistemlerin ortak çalışabilirlik ilkesine göre inşa edildiğini iletti.

Veriye dayalı koordinasyon, ortak ateş kontrol sistemleri ve isteğe bağlı insanlı fırlatıcılar gibi unsurların ön planda olduğu yeni plan, ilk olarak Baltık ülkeleri üzerinden uygulamaya geçiriliyor.

Donahue, “Kara alanı artık daha da önemli. Denizi karadan kontrol edebilir, hava savunma balonlarını karadan etkisiz hale getirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Kaliningrad örneğini veren Donahue, bu bölgede NATO çevrelemesinin tam anlamıyla sağlandığını ve kara temelli sistemlerin müdahale süresini ciddi şekilde kısalttığını söyledi.

NATO, YAPAY ZEKA TEMELLİ KARAR DESTEK SİSTEMİNE GEÇİYOR

Plan kapsamında veri paylaşımı için ortak bir dijital altyapı oluşturulması hedefleniyor. Donahue, NATO’nun bu çerçevede Palantir tarafından geliştirilen "Maven Smart System" adlı yapay zekâ platformunu tercih ettiğini belirtti. Bu sistem, büyük miktarda veriyi hızla analiz ederek askeri komutanlara karar desteği sağlıyor.

Donahue, “Bulut altyapısında neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Hangi insansız sistemlere, tugaylara ve donanıma ihtiyaç duyulduğu artık net” dedi.

MALİYET ODAKLI, TÜM MÜTTEFİKLERE AÇIK SAVUNMA YAPISI

Yeni plan doğrultusunda geliştirilen tüm sistemlerin maliyet açısından erişilebilir olması ve tüm NATO üyesi ülkeler tarafından kullanılabilir nitelikte tasarlanması öngörülüyor. Hedeflenen savunma altyapısında her ülke, tek bir sistem üzerinden hem saldırı hem de savunma kapasitesini kullanabilecek.

Donahue, “İster hava savunması ister uzun menzilli atış sistemleri olsun, her şeyin isteğe bağlı olarak insanlı ve ortak kullanım esasına dayalı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.