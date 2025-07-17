Londra’da kritik imza! İngiltere, Rusya’yı resmen “birincil tehdit” ilan etti

Avrupa’da güvenlik dengeleri yeniden şekilleniyor! İngiltere ve Almanya, Londra’da imzaladıkları savunma anlaşmasıyla Rusya’yı resmen “birincil tehdit” ilan etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra’da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası, iki ülke arasında savunma alanında stratejik iş birliğini öngören bir anlaşma imzaladı.

BBC ve Bloomberg’in haberlerine göre, resmi belgede Rusya doğrudan “birincil tehdit” olarak tanımlandı. Anlaşmanın detaylarında, caydırıcılık ve operasyonel koordinasyonun artırılmasına yönelik hükümler öne çıkıyor.

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'NÜKLEER CAYDIRICILIK' DETAYLARDA GİZLİ

Anlaşmada nükleer silahlara doğrudan bir atıf yer almasa da, Bloomberg analizinde İngiltere ve Fransa’nın hâlâ kıta Avrupa’sındaki tek nükleer güçler olduğuna dikkat çekildi.

Almanya ise nükleer kapasiteye sahip değil ve savunma politikasında halen ABD'nin nükleer şemsiyesine güveniyor.

"RUSYA, GÜVENLİĞİMİZ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Almanya Başbakanı Merz, Rusya’nın Avrupa güvenliği için en büyük tehdit olmaya devam ettiğini belirterek, NATO müttefikleriyle dayanışmanın artırılması çağrısında bulundu.

"SAVUNMA KABİLİYETİMİZİ HIZLA ARTIRMALIYIZ"

Rusya’nın oluşturduğu güvenlik riskine değinen Merz, "Rusya, güvenliğimiz için en büyük tehdit olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı. Merz, Avrupa-Atlantik güvenlik düzeni açısından da bu tehdidin sürdüğüne dikkat çekti.