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Savaş çanları mı çalıyor? Almanya Savunma Bakanı 'Rus askerlerini öldürürüz' dedi

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’nın bir NATO üyesine saldırması durumunda Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olduğunu açıkça ilan etti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın bir  NATO üyesine saldırması durumunda Alman askerlerinin Rus askerlerini öldürmeye hazır olacağını açıkladı. Financial Times'a verdiği röportajda, caydırıcılığın yetersiz kalması halinde bunun kaçınılmaz bir sonuç olacağını söyledi.

"LİTVANYA'DAKİ TUGAY NATO'YA GÜÇLÜ BİR MESAJ"

Pistorius, Litvanya'da konuşlandırılan kalıcı Alman tugayına işaret etti:

"Litvanya'daki Alman tugayı görevinin bilincinde. Personel sorumluluğunu çok iyi anlıyor. Bu birlik NATO'ya bağlılığımızın güçlü bir sembolü."

"İkinci Dünya Savaşı'nın ardından askeri kısıtlama kültürünü geride bıraktık. Almanya'nın askerleri, Moskova bir NATO ülkesine saldırırsa Rus askerlerini öldürmeye hazır."

"ÜRETİMİ ARTIRIN"

Almanya'nın yeniden silahlanma planları kapsamında savunma sanayisine net bir mesaj verdi. Şikayetlerin gereksiz olduğunu belirterek, mühimmat, insansız hava araçları, tanklar ve diğer tüm sistemlerde üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

Endüstri kapasitesinin her alanda büyütülmesi gerektiğini aktardı.

Öte yandan Almanya'nın savunma bütçesini 2029'a kadar yüzde 70 artışla 162 milyar avroya çıkarma hedefi hatırlatıldı. Alman Bakan, askeri kapasitenin sürekli yenilenen bir sisteme dönüştürülmesinin gerekliliğini dile getirdi.

Operasyonel tank sayısının her zaman sabit kalması için sürekli teslimatla desteklenen bir yapı planlandığını belirtti.

LİTVANYA'DAKİ ALMAN TUGAYI NEDEN ÖNEMLİ?

Almanya'nın Baltık ülkelerini savunmak için Litvanya'da kurduğu kalıcı Alman tugayı da Pistorius'un gündemindeydi. Tugayın bu yıl göreve başlamasıyla Almanya'nın NATO'ya bağlılığının güçlü bir sembol verdiğini söyledi.

"İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetine tepki olarak yıllarca askeri kısıtlama kültürünü benimseyen Almanya'nın askerleri, Moskova'nın bir NATO üyesine saldırması durumunda Rus askerlerini öldürmeye hazır" dedi.

Kaynak: Dış Haberler

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