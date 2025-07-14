Dünyada ilk kez! Estonya Rusya sınırında robotik gemiyi yerleştirecek

Estonya, Rusya sınırını korumak için çığır açacak bir adım atıyor. Yapay zekalı robotik gemi, sınır hareketlerini izleyecek ve Rus tehdidine karşı savunmayı güçlendirecek.

Estonya, Rusya ile olan doğu sınırını korumak için yeni bir teknoloji adımı atıyor. Ülkenin Polis ve Sınır Muhafaza Kurulu, sınır boyunca nehir kesimlerinde devriye gezecek otonom bir robotik gemi konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Estonya'nın ulusal yayın organı ERR'nin 14 Temmuz tarihli haberine göre, gemi iki yıl içinde faaliyete geçecek.Yapay zeka destekli gelişmiş gözetleme sistemleriyle donatılacak bu gemi, sınır hareketlerini izlemek için kullanılacak.

AB FONUYLA DESTEKLENİYOR

Proje, 1 milyon doların üzerinde Avrupa Birliği fonu alıyor ve Estonya Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen daha geniş bir inovasyon programının parçası olarak yürütülüyor.

Geminin tasarımı ve inşası için yakın zamanda bir kamu ihalesi açılması planlandı.

YEREL TEKNOLOJİ FİRMALARI DA YARIŞTA

Potansiyel yükleniciler arasında Tallinn Teknoloji Üniversitesi’nin kurduğu ve otonom denizcilik teknolojileri geliştiren MindChip adlı yerel bir teknoloji girişimi de bulunuyor.

NATO'DAN RUSYA UYARISI

Daha önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak’ın savunma harcamalarını ve askeri hazırlığını artırmaması durumunda Rusya'nın önümüzdeki beş ila yedi yıl içinde Estonya’yı hedef alabileceği uyarısında bulunmuştu.

Rutte, The New York Times'a yaptığı açıklamada, şu anda doğrudan bir saldırı tehdidi olmadığını ancak NATO'nun bölgedeki askeri varlığını güçlendirmemesi durumunda riskin büyüyebileceğini söylemişti.