Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çöken inşaat iskelesi faciaya neden oldu! Etiyopya’da 30 kişi hayatını kaybetti 

Çöken inşaat iskelesi faciaya neden oldu! Etiyopya’da 30 kişi hayatını kaybetti 

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çöken inşaat iskelesi faciaya neden oldu! Etiyopya’da 30 kişi hayatını kaybetti 
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Etiyopya'da inşaat çalışmaları sırasında ahşap iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

Etiyopya’da bir kilise inşaatında ahşap iskelenin çökmesi sonucu en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Amhara eyaletindeki Minjar Shenkora ilçesindeki kilise inşaatında üzerinde çok sayıda insan bulunan ahşap iskele çöktü.

Çöken inşaat iskelesi faciaya neden oldu! Etiyopya’da 30 kişi hayatını kaybetti  - 1. Resim

30 ÖLÜ 200'DEN FAZLA YARALI VAR

İlçe Emniyet Müdürü Başmüfettişi Ahmed Gebeyehu, kazada 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 200’den fazla kişinin ise hafif ve ağır yaralandığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiğini aktaran Gebeyehu, yaralılar arasında durumları kritik olanların bulunması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti.

Arerti Hastanesi Başhekim Siyoum Altaye ise hastane personeli ve Kızıl Haç ile işbirliği içinde kazazedelere yardım sağlandığını ifade etti.

Etiyopya İletişim Bakanlığı, kazayla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, tüm inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yerli uçan araba AirCar için ön sipariş başladı! İşte fiyatı ve özellikleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa’da kafes dövüşü! Macron 'Rus dronunu düşürürüz' dedi - DünyaMacron 'Rus dronunu düşürürüz' dediÇin'de yine aynı skandal! Bakandan sonra diplomatlar kayboldu - DünyaBakandan sonra diplomatlar kaybolduİsrailli bakandan skandal açıklama: Gazze’de kalanlar terörist sayılacak - Dünyaİsrailli bakandan skandal açıklamaGazze’ye saatler kaldı! Küresel Sumud Filosu ilerliyorken, İsrail uyardı - DünyaGazze’ye saatler kaldı!Covid’in yeni yüzü Stratus, Belarus’u sardı: Avrupa’da vaka sayıları fırlıyor - DünyaAvrupa’da vaka sayıları fırlıyor! Covid’in yeni yüzü çıktıFransız basını açıkladı: Hamas, Trump’ın Gazze planı için şartlarını sıraladı - DünyaHamas, Trump’ın Gazze planı için şartlarını sıraladı
Sonraki Haber Yükleniyor...