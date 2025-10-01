Çöken inşaat iskelesi faciaya neden oldu! Etiyopya’da 30 kişi hayatını kaybetti 

Etiyopya’da bir kilise inşaatında ahşap iskelenin çökmesi sonucu en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Amhara eyaletindeki Minjar Shenkora ilçesindeki kilise inşaatında üzerinde çok sayıda insan bulunan ahşap iskele çöktü.

30 ÖLÜ 200'DEN FAZLA YARALI VAR

İlçe Emniyet Müdürü Başmüfettişi Ahmed Gebeyehu, kazada 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 200’den fazla kişinin ise hafif ve ağır yaralandığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiğini aktaran Gebeyehu, yaralılar arasında durumları kritik olanların bulunması nedeniyle can kaybının artabileceğini belirtti.

Arerti Hastanesi Başhekim Siyoum Altaye ise hastane personeli ve Kızıl Haç ile işbirliği içinde kazazedelere yardım sağlandığını ifade etti.

Etiyopya İletişim Bakanlığı, kazayla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, tüm inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.