Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Nil Nehri üzerinde baraj çıkmazı! Mısır ve Sudan, Etiyopya'yı tehdit olarak görüyor

Nil Nehri üzerinde baraj çıkmazı! Mısır ve Sudan, Etiyopya'yı tehdit olarak görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nil Nehri üzerinde baraj çıkmazı! Mısır ve Sudan, Etiyopya&#039;yı tehdit olarak görüyor
Etiyopya, Baraj, Nil Nehri, Mısır, Sudan, Hedasi Barajı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mısır ve Sudan, Nil Nehri üzerinde inşa edilen Etiyopya Barajı nedeniyle son derece rahatsız. Baraj, iki ülke için bir 'tehdit' olarak nitelendiriliyor. Sudan ve Mısır, projenin Nil sularındaki paylarını azaltabileceğinden çekiniyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan, Addis Ababa tarafından Nil Nehri üzerinde inşa edilen Etiyopya Barajı iki ülke için “tehdit” olarak nitelendirdi.

Nil Nehri üzerinde baraj çıkmazı! Mısır ve Sudan, Etiyopya'yı tehdit olarak görüyor - 1. Resim

ETİYOPYA HUKUKU İHLAL Mİ EDİYOR?

Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Sulama Bakanı Hani Sweilam ile Sudanlı bir heyetin Dışişleri Devlet Bakanı Omar Sediq liderliğinde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Görüşmeler, Etiyopya barajındaki gelişmeleri ele aldı ve taraflar, uluslararası hukuku ihlal eden Etiyopya barajının, aşağı havza ülkeleri için ciddi sonuçlar doğurduğu ve Uluslararası Hukuk çerçevesinde Doğu Nil Havzası’nda istikrar için sürekli bir tehdit oluşturduğu konusunda mutabık kaldı” denildi.

Nil Nehri üzerinde baraj çıkmazı! Mısır ve Sudan, Etiyopya'yı tehdit olarak görüyor - 2. Resim

SUDAN, MISIR VE ETİYOPYA'NIN HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Nil Nehri üzerinde baraj çıkmazı! Mısır ve Sudan, Etiyopya'yı tehdit olarak görüyor - 3. Resim

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık payların etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

5 sözleşmeli personel alınacak! KPSS P3 puanı esas alınacakHarvard Üniversitesi, Trump'a karşı zafer ilan etti! Mahkeme fon kesintisini 'yasa ihlali' olarak nitelendirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’nin karşı çıktığı GSI hattı yerle bir oldu! Yunanistan ve GKRY’de rüşvet ağı ifşa oldu - DünyaTürkiye karşı çıktı, proje çöktü!93 yaşında eşinin katili oldu! ''Artık dayanamadım'' - Dünya93 yaşında eşinin katili oldu! ''Artık dayanamadım''Kremlin’den flaş çıkış: Ukrayna’ya güvenlik garantisi geliyor! - DünyaPutin’den peş peşe gözdağı!Trump’tan teknoloji zirvesi! Elon Musk liste dışı kaldı - DünyaElon Musk liste dışı kaldıAvustralya'da kreşte panik anları! Dede, yanlış çocuğu eve götürdü - DünyaKreşte panik anları! Dede, yanlış çocuğu eve götürdüHastaları endişe içinde! Dolandırıcılık için bacaklarını kestiren cerrahın cezası belli oldu - DünyaDolandırıcılık için bacaklarını kestirmişti
Sonraki Haber Yükleniyor...