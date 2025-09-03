Nil Nehri üzerinde baraj çıkmazı! Mısır ve Sudan, Etiyopya'yı tehdit olarak görüyor

Mısır ve Sudan, Addis Ababa tarafından Nil Nehri üzerinde inşa edilen Etiyopya Barajı iki ülke için “tehdit” olarak nitelendirdi.

ETİYOPYA HUKUKU İHLAL Mİ EDİYOR?

Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Sulama Bakanı Hani Sweilam ile Sudanlı bir heyetin Dışişleri Devlet Bakanı Omar Sediq liderliğinde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Görüşmeler, Etiyopya barajındaki gelişmeleri ele aldı ve taraflar, uluslararası hukuku ihlal eden Etiyopya barajının, aşağı havza ülkeleri için ciddi sonuçlar doğurduğu ve Uluslararası Hukuk çerçevesinde Doğu Nil Havzası’nda istikrar için sürekli bir tehdit oluşturduğu konusunda mutabık kaldı” denildi.

SUDAN, MISIR VE ETİYOPYA'NIN HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık payların etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.