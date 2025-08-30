Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mısır'da tren raydan çıktı! 3 ölü 94 yaralı var

Mısır'da feci bir tren kazası meydana geldi. Olayda 3 kişinin öldüğü, 94 kişinin de yaralandığını açıklandı.

Mısır Ulusal Demiryolları Otoritesi, kazanın yerel saatle 15.30 civarında, Marsa Matruh sahil kentinden Kahire’ye giden bir trenin yedi vagonunun raydan çıkarılması sonucu meydana geldiğini ve bunlardan ikisinin devrildiğini açıkladı.

3 ÖLÜ 100'E YAKIN YARALI

Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü Mısır'ın kuzeyindeki Matruh vilayetinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu üç kişinin öldüğünü ve 94 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olayın ardından kurtarma ekipleri enkazın kaldırılması ve hattın yeniden hizmete açılması için sevk edildi.

Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı ve sorumlulara “azami ceza” verileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Matruh ve çevre illerdeki hastanelerin alarma geçirildiğini ve yaralıları kabul eden sağlık kuruluşlarına destek için ekipler gönderildiğini bildirdi.

Yetkililer, soruşturmanın devam etmesiyle birlikte gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacağını belirtti.

Mısır, Orta Doğu’nun en eski demiryolu ağlarından biri olan ülke demiryolunu iyileştirmek için son yıllarda milyarlarca dolar yatırım yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
