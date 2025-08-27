Necip Mahfuz’u bilmeyen Mısır’a ihracat yapamaz! Sektör ihracatta yol haritası için çalışmalara başladı

ÖMER TEMÜR - Dünyadaki en büyük ihracatçılar arasında yer alan Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü daha fazla ihracat için kolları sıvadı. 2035 ihracat strateji kapsamında dünyada ilk üç hedefi koyan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ilk olarak logodan başladı. Yeni logosuyla daha dinamik bir yapıya kavuşan ZÜCDER, yeni başkan Burak Önder liderliğinde beklemeden çalışmalara başladı.

Bu kapsamda üç toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Önder ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı ile bir araya geldiklerini söyledi. 2035 ihracat stratejisi kapsamında Özbekistan ve İngiltere pazarlarının öne çıktığını dile getiren Önder “Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasında 6’ncı ve 7’nci sıralar arasında yer değiştiriyor. 2035 vizyonunu ile Çin haricindeki ülkeler arasında ihracatta üçüncü ülke konumuna gelmek istiyoruz. Sürecin zor olduğunu, bugünden yarına birçok şeyin değiştiğini biliyoruz ama elimizde bir planın olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz strateji hamlesini başlattık, hamiliğini yapıyoruz ve diğer sivil toplum örgütlerini de paydaş olarak görüyoruz, onları dinliyoruz. Kamuyla da görüşmelerimizi yaptıktan sonra 2035’in stratejisini yazılı hâle getireceğiz ve tüm kamuoyuna ilan edeceğiz” dedi.

“Bir ülkenin kültürünü tanımadan o ülkenin tüketimine hâkim olamazsınız” diyen Önder, şunları kaydetti: Bizim uzak pazarlar stratejimiz var. Kolombiya’nın kültürünü bilmeden o ülkede ürün satamazsınız. Mısırlı yazar Necip Mahfuz’u okumadan Mısır’a, piyale bardakları bilmeden Özbekistan’a mal satamazsınız. Araştırma şirketleri ile anlaştık. Ülke raporları hazırlıyoruz. Hedef ülkelerden, hangi pazarlarda hangi aktiviteleri yapacağımıza, kısıtlı kaynakları nerelere kullanacağımıza kadar çok detaylı bir strateji planı hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT DÖNEMİ

Türkiye’de züccaciye sektörünün ihracat anlamında son 25 senede çok önemli mesafe aldığını söyleyen Önder, 64 ülkeye sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde olduğumuza dikkat çekti. Yakın coğrafyada Avrupa Birliği başta olmak üzere çok önemli pazarlar olduğunun altını çizen Önder “Avrupa Birliği’nin ithalatının azalmasına rağmen biz Türkiye olarak ihracatımızı artırıyoruz ve pazar payımızı koruyoruz. Afrika kıtası da bizim için önemli lokasyonlarından bir tanesi. Orta Doğu’da ise Çin ve Hindistan hegamonyası nedeniyle büyümemizde azalma var. Ama ödevimizi iyi yaparsak, dersimizi iyi çalışırsak, buralardaki pazar paylarımızı kolaylıkla artırabiliriz. Artık küreselleşme kavramının yanında yakın pazarlarda derinleşmenin de önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye dış politikasına baktığınız zaman da çevre ülkelerle iyi ilişkilerimiz var. Ticari ilişkilerde siyasetin etkilerini her zaman gördük. Avrupa Birliği ile 2014’ten bu yana en iyi dönemdeyiz. Orta Doğu’da daha önce Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle farklı sorunlarımız varken şu anda hepsi aşılmış durumda. Afrika’da Dışişleri’nin çok önemli çalışmaları var. O yüzden bu dönem, hem Türkiye için hem de bizim için de fırsatlar dönemi. Zaman içerisinde Türkiye’nin bir hub, bir dağıtım noktası hâline geleceğini görebiliriz. Ama tekrar etmek pahasına söylüyorum, bu fırsatın oluşması hem bizim hem sivil toplumun hem de kamunun ödevlerini iyi yapmasına bağlı” diye konuştu.

FEC İLE AVRUPA'DA SÖZ SAHİBİ OLACAK

ZÜCDER’in sektörün en etkin kurumu olan Avrupa Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonuna (FEC) üyeliğini de değerlendiren Önder, üyelikle başladıkları süreçte önümüzdeki dönemde yönetime de girmek istediklerini kaydetti. Önder “Avrupa Birliği’nde olan biteni ve regülasyonları bilmek sektörümüz açısından çok önemli. Biz FEC üyeliğinin hem bürokratik anlamda hem de iş birlikleri anlamında bize yeni bir yol açacağına inanıyoruz” dedi.

ARSA MALİYETLERİ AVRUPA'NIN 10 KATI

Burak Önder üreticinin en büyük sıkıntısının arsa maliyetleri olduğuna dikkat çekerek “Türkiye’de sanayi arsaları Avrupa ülkelerine göre tam 10 kat pahalı. Elimizdeki parayı AR-GE ve inovasyon yerine masaya yatırmak zorunda kalıyoruz” dedi. Lojistik maliyetlerin de üreticiyi zorladığını ifade eden Önder “e-Ticaret ve e-İhracat kaslarımızı geliştirmeliyiz. Ancak lojistik maliyetlerimiz çok yüksek. Kasım ayı indirimlerinde teslimat süresi 5 günü buluyor. Bu şekilde rekabet edemezsiniz” diye konuştu.