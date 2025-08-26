3 senaryoda zamlı memur maaşları belli oldu! Hangi memur ne kadar alacak?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2026 ve 2027 yıllarına yönelik zam oranları Hakem Kurulu kararıyla belirlendi. Buna göre 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında artış yapılacak. Ayrıca maaşlara 1000 TL taban aylık artışı da eklenecek.

ENFLASYON SENARYOLARI MASADA

Toplu sözleşme kararlarının ardından, olası enflasyon rakamlarıyla birlikte memur maaşlarının nasıl şekilleneceğine dair üç ayrı senaryo üzerinden hesaplamalar yapıldı. Bu hesaplamalara 1000 TL'lik taban aylık artışı dahil edilmedi.

HESAPLAMAYA DAHİL EDİLEN KALEMLER

Maaş projeksiyonlarında bazı ek ödemeler değerlendirme dışında tutuldu. Bölgesel ödemeler, ek ders ücretleri, vekalet ödemeleri, döner sermaye gelirleri ve yabancı dil tazminatları hesaplamaya eklenmedi.

İlgili Haber Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Hakem Kurulu kararı belli oldu

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI DAHİL EDİLDİ

Öte yandan aile ve çocuk yardımı kalemleri hesaba katıldı. Hesaplamada, çalışmayan eş ve iki çocuk (biri 0-6 yaş grubunda, diğeri daha büyük) esas alınarak ödenecek tutarlar maaşlara yansıtıldı.

MAAŞLARIN SEYRİ MERAK KONUSU

Belirlenen zam oranları ve enflasyon senaryoları birlikte değerlendirildiğinde, önümüzdeki iki yıl içinde memur ve emekli maaşlarının nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu. 1000 TL’lik taban aylık artışıyla birlikte hesaplamaların daha da yukarı çıkması bekleniyor.

İlgili Haber Hakem Kurulu onayladı! Memur ve memur emeklisinin zammı belli oldu

Merkez Bankası yıl sonu için enflasyonda ara hedefi yüzde 24 olarak açıkladı. Buna ek olarak yüzde 27 ve yüzde 30'luk enflasyon ihtimaline göre Ocak 2026 zam hesabı şu şekilde: