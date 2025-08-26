3 senaryoda zamlı memur maaşları belli oldu! Hangi memur ne kadar alacak?
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde 2026 ve 2027 yıllarına ait zam oranları Hakem Kurulu kararıyla belirlendi. Buna göre 2026’da ilk yarı için yüzde 11, ikinci yarı için yüzde 7; 2027’de ise sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca maaşlara 1000 TL taban aylık artışı eklenecek. Enflasyona göre üç farklı maaş senaryosu hazırlandı. Hesaplamalarda aile ve çocuk yardımı dahil edilirken, ek ders, döner sermaye ve yabancı dil tazminatı gibi kalemler dikkate alınmadı.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2026 ve 2027 yıllarına yönelik zam oranları Hakem Kurulu kararıyla belirlendi. Buna göre 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında artış yapılacak. Ayrıca maaşlara 1000 TL taban aylık artışı da eklenecek.
ENFLASYON SENARYOLARI MASADA
Toplu sözleşme kararlarının ardından, olası enflasyon rakamlarıyla birlikte memur maaşlarının nasıl şekilleneceğine dair üç ayrı senaryo üzerinden hesaplamalar yapıldı. Bu hesaplamalara 1000 TL'lik taban aylık artışı dahil edilmedi.
HESAPLAMAYA DAHİL EDİLEN KALEMLER
Maaş projeksiyonlarında bazı ek ödemeler değerlendirme dışında tutuldu. Bölgesel ödemeler, ek ders ücretleri, vekalet ödemeleri, döner sermaye gelirleri ve yabancı dil tazminatları hesaplamaya eklenmedi.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMI DAHİL EDİLDİ
Öte yandan aile ve çocuk yardımı kalemleri hesaba katıldı. Hesaplamada, çalışmayan eş ve iki çocuk (biri 0-6 yaş grubunda, diğeri daha büyük) esas alınarak ödenecek tutarlar maaşlara yansıtıldı.
MAAŞLARIN SEYRİ MERAK KONUSU
Belirlenen zam oranları ve enflasyon senaryoları birlikte değerlendirildiğinde, önümüzdeki iki yıl içinde memur ve emekli maaşlarının nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu oldu. 1000 TL’lik taban aylık artışıyla birlikte hesaplamaların daha da yukarı çıkması bekleniyor.
Merkez Bankası yıl sonu için enflasyonda ara hedefi yüzde 24 olarak açıkladı. Buna ek olarak yüzde 27 ve yüzde 30'luk enflasyon ihtimaline göre Ocak 2026 zam hesabı şu şekilde:
- ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU)
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 86 bin 126 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 88 bin 211 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 90 bin 296 TL
- MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU)
Derece: 9/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 59 bin 115 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 60 bin 566 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 61 bin 977 TL
- POLİS MEMURU
Derece: 8/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 492 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 78 bin 344 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 80 bin 196 TL
- BAŞKOMİSER
Derece: 3/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 689 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 715 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 741 TL
- UZMAN DOKTOR
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 141 bin 694 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 145 bin 125 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 148 bin 555 TL
- HEMŞİRE
Derece: 5/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 69 bin 386 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 71 bin 66 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 745 TL
- MÜHENDİS
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 87 bin 857 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 89 bin 984 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 92 bin 111 TL
- TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU)
Derece: 11/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 61 bin 283 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 62 bin 767 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 64 bin 250 TL
- PROFESÖR
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 125 bin 99 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 128 bin 128 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 131 bin 156 TL
- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Derece: 7/1
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 107 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 119 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 131 TL
- VAİZ
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 71 bin 809 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 73 bin 548 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 75 bin 286 TL
- AVUKAT
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 82 bin 594 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 84 bin 593 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 86 bin 593 TL
- UZMAN ÖĞRETMEN
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 135 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 77 bin 978 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 79 bin 821 TL
- ÖĞRETMEN
Derece: 1/4
Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 68 bin 697 TL
Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 70 bin 360 TL
Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 23 TL