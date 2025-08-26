Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Hakem Kurulu kararı belli oldu

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını belirleme görevi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na devredildi.

Hakem Kurulu da 26 Ağustos 2025 Salı günü 4. kez toplandı. Toplantıdan karar çıktı, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

23 Ağustos'ta başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci sonuçlandı. Bugün gerçekleştirilen dördüncü toplantı sonrası Hakem Kurulu, memur zammı için yeni bir teklif sundu. 2026 için yapılan teklif aynı kalırken, 2027 için ise 1 puan artırıldı. 2026 için yüzde 11 + 7, 2027 için ise yüzde 5 + 4 teklif edildi. Teklife karşı çıkan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hakem Kurulu’ndan çekildik" dedi. Hakem Kurulu ise dakikalar sonra teklifi onayladı.

Böylece, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele dair mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edildi. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker, teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında iyileştirmeler yapılmış oldu.

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı, 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi. Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edildi.

Hakem Kurulu'nda alınan diğer kararlar ise şu şekilde:

Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi,

Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,

Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi,

Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması,

Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararlaştırıldı.

HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı, 2026 ve 2027 yıllarında yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş zammı ile mali ve sosyal haklarını belirledi. Kesin olarak çıkacak karara itiraz edilemeyecek. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.