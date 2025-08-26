Asgari ücrete bölgesel düzenleme mi geliyor? Hükümete yapılan zam çağrısı gündem oldu

2025 yılında net 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrete bölgesel düzenleme çağrısı yapıldı. 14 Temmuz'da Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti kampında bazı milletvekilleri, asgari ücretin memur maaşı gibi altı ayda bir artış alacak şekilde düzenlenmesi talep etti.

Asgari ücrete Temmuz ayında ara artış yapılmazken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in açıklamaları milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren cinsten oldu.

Peki, asgari ücrete bölgesel düzenleme yapılacak mı? İşte İTO Başkanı'nın gündem olan değerlendirmesi.

ASGARİ ÜCRETE BÖLGESEL DÜZENLEME Mİ GELİYOR?

16 Temmuz’da Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete yönelik talepler üzerine değerlendirmede bulunmuştu.

Önceliği daha köklü çözümlere verdiklerini belirten Şimşek, "Artış yapılabilir ancak temel ekonomik sorunlar çözülmeden zamlar kısa sürede erir. Enflasyon kontrol altına alındığında sisteme reset atmış olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise asgari ücret tartışmasını yeniden ateşledi. Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda ekonomi gündemini değerlendiren İTO Başkanı, asgari ücretin bölgesel farklılıklara göre belirlenmesi gerektiğini savundu.

HÜKÜMETE YAPILAN ÇAĞRI GÜNDEM OLDU

İstanbul’da yaşayan memurların kira, ulaşım ve günlük giderlerinin Anadolu şehirlerine kıyasla çok daha ağır olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Memurlar için özellikle İstanbul’dan başlayarak büyükşehirlerde kademeli bir ek ödeme yapılmalı. Nasıl ki Türkiye’de yatırım teşvikleri bölgelere göre altı kademeye ayrılmışsa, çalışanlar için de benzer bir model hayata geçirilebilir” diye konuştu.

İstanbul’da asgari ücretin fiilen uygulanmadığının da altını çizen İTO Başkanı, “Pek çok işyerinde asgari ücret, resmi rakamın yaklaşık yüzde 30 üzerinde başlıyor. Çünkü mevcut asgari ücretle İstanbul’da işçi çalıştırmak ve istihdamı sürdürmek neredeyse imkansız” dedi.

Bölgesel asgari ücretin işgücü piyasasına katkı sağlayacağını aktaran Avdagiç, “Çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir ücret seviyesi esas alınarak, bölgelere göre farklılaştırılmış asgari ücret modeli uygulanmalı. Bu hem işletmelerimizin rekabet gücünü koruyacak hem de sosyal dengeyi destekleyecektir” sözlerini sarf etti.