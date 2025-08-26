Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Memur zammında sona doğru! Milyonların gözü çıkacak kararda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammında "Hakem Kurulu" süreci devam ediyor. Hakem Kurulu, milyonların zammını belirlemek için bugün 4. kez toplandı. Heyetin, 27 Ağustos tarihine kadar bir sonuç çıkarması gerekiyor.

yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ile Memur-Sen anlaşamadı. Milyonların zammı masada belirlenemeyince süreç "Hakem Kurulu"na kaldı. İlk toplantısını 23 Ağustos Cumartesi, ikinci toplantısını 24 Ağustos Pazar günü, üçüncü toplantısını 25 Ağustos Pazartesi günü yapan Kurul, bugün dördüncü kez toplandı. 

SON GÜN YARIN

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor. Buna göre nihai karar için son gün 27 Ağustos Çarşamba (yarın). Çıkacak olan sonuca ise her iki taraf da itiraz edemeyecek.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK? 

Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

MEMUR-SEN NE İSTEDİ, HÜKÜMET NE ÖNERDİ?

Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istedi.

Hükümetin son teklifinde 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış önerildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
