Litresi 55 liraya çıkacak! Benzine zam geliyor

Petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı.

BENZİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısı akaryakıta zam geliyor. Benzinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruş artış olacak. Benzinin litresi bazı şehirlerde yeniden 55 liraya çıkacak.

26 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 51,63 52,15 26,51 İstanbul Anadolu 51,48 52,03 25,88 Ankara 52,41 53,09 26,40 İzmir 52,73 53,43 26,33

EN PAHALI AKARYAKIT HAKKARİ'DE

26 Ağustos tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 53 lira 88 kuruştan, motorinin litresi ise 54 lira 61 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.