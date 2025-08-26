Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Litresi 55 liraya çıkacak! Benzine zam geliyor

Litresi 55 liraya çıkacak! Benzine zam geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Litresi 55 liraya çıkacak! Benzine zam geliyor
Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varil fiyatının 66 dolara kadar yükselmesiyle akaryakıta zam göründü. Bu gece yarısından itibaren benzine büyük bir zam geliyor. Benzinin litresi bazı şehirlerde 55 liraya yükselecek. İşte detaylar...

Petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı.

BENZİNE ZAM 

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısı akaryakıta zam geliyor. Benzinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruş artış olacak. Benzinin litresi bazı şehirlerde yeniden 55 liraya çıkacak.

Litresi 55 liraya çıkacak! Benzine zam geliyor - 1. Resim

26 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa51,6352,1526,51
İstanbul Anadolu51,4852,0325,88
Ankara52,4153,0926,40
İzmir52,7353,4326,33

EN PAHALI AKARYAKIT HAKKARİ'DE

26 Ağustos tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 53 lira 88 kuruştan, motorinin litresi ise 54 lira 61 kuruştan satılıyor. 

Litresi 55 liraya çıkacak! Benzine zam geliyor - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

