Konut kredilerinde dikkat çeken oranlar! İşte 2 milyon TL’nin geri ödemesi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, 15 Ağustos haftası itibarıyla konut kredilerinin toplam büyüklüğü 601 milyar 201 milyon TL’ye yükseldi. Bir önceki hafta söz konusu kredi hacmi 598 milyar 646 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece bir haftalık süreçte konut kredisi hacminde 2 milyar 555 milyon liralık artış gerçekleşti.

FAİZDE EYLÜL BEKLENİYOR

Bu arada ‘akım’ olarak takip edilen son 13 haftalık süreç dikkate alındığında da tüketiciler yaklaşık 30 milyar liralık konut kredisi kullandı. Son durumda konut kredilerinin tüketici kredileri içinde ağırlığı ise %24,58 düzeyinde gerçekleşti. Bankalarca sunulan konut kredisi oranlarına bakıldığında ise bu hafta yeni bir indirim gerçekleşmemesi dikkat çekiyor. TCMB’nin eylül ayındaki faiz kararı öncesinde konut kredisi oranlarının da “beklemeye” geçtiği görülüyor.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ ORANLARI

26 Ağustos 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi oranları şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Kuveyt Türk: %2,77 (Kâr payı oranı)

-Halkbank: %2,79

-Vakıf katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

-TEB: %2,85

-Akbank: %2,89

-QNB: %2,94

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 367 bin 284 TL

1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 42 bin 91 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 50 bin 920 TL

2 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 2 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 2 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 56 bin 120 TL

-Toplam geri ödeme: 6 milyon 734 bin 568 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-120 ay vadede konut kredilerinde maliyet %236 gibi yüksek bir seviyede kalmaya devam ediyor.

-Buna karşılık ipotekli (kredili) satışlarda yükseliş dikkat çekiyor. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ipotekli konut satışları %93 arttı ve 121 bin 515 adet oldu. Kredili satışların toplamdaki ağırlığı %15 oldu.

-TCMB tarafından hesaplanan konut fiyat endeksi ise temmuzda, yıllık bazda %32,8 arttı. Konut fiyatlarında reel düşüş ise yılık %-0,5 oldu ve pozitif bölgeye oldukça yaklaştı.