Bitcoin’de şok eden düşüş! Fiyatlar 1,5 ayın dibini gördü

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- FED Başkanı Jerome Powell, cuma günü Jackson Hole’daki sempozyumda yaptığı konuşmada “Koşullar, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” ifadelerini kullanmış ve bu mesaj, faiz indirimi sinyali olarak algılanmıştı. Hisse senetleri yükselirken, ABD tahvil getirileri düşmüş; altın fiyatları ve kripto varlıklarda dikkat çeken primler yaşanmıştı.

PİYASADA FED BELİRSİZLİĞİ

Ancak piyasaların ilk tepki olarak gösterdiği iyimserlik, bu hafta yerini daha temkinli bir duruşa bıraktı. Analistler, gelecek ay FED’den çeyrek baz puanlık indirimin büyük ihtimalle gerçekleşeceğini ancak sonraki 2 toplantıya dair belirsizliklerin devam ettiğini aktararak, bu durumun piyasaları rahatsız ettiğini belirtiyor.

BTC 1,5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Piyasadaki fiyatlamalara bakıldığında ABD borsaları haftaya düşüşle başladı. Wall Street endekslerinde gerileme %-0,22 - %-0,77 arasında gerçekleşti. Kripto varlıklarda ise daha hızlı düşüşler dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde %-2,95 değer kaybeden Bitcoin 110.135 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise BTC 108 bin 700 dolara kadar gerileyerek 9 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ardından BTC, sabah saatlerinde tepki alımları ile yeniden 110 bin dolara yaklaştı.

ETHEREUM SERT DÜŞTÜ

Piyasanın ikinci büyük para birimi Ethereum’da ise daha sert kayıplar yaşandı. Dünkü işlemlerde ETH fiyatı %-8,40 geriledi ve 4.380 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ETH fiyatı 4.425 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

3 İNDİRİM BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Analistler, FED’den bu yıl gerçekleşecek 3 toplantıda da faiz indirimi beklentisinin %33 olarak düşük bir oranda fiyatlandığına dikkat çekerek, “Daha hızlı bir gevşemeye şüpheyle yaklaşanlar, tarife kaynaklı enflasyona endişeleri ve istihdam piyasasında yavaşlamaya rağmen, ekonominin güçlü görünümüne yoğunlaştırıyor” ifadelerini kullanıyor. Morgan Stanley analistleri de faiz indirimine fazla güvenmemeleri konusunda yatırımcıları uyararak; ekonomide durgunluk belirtilerinin görülmediğini ve faiz indirimi döngüsünün sığ olma ihtimalinin yüksek olduğunu aktarıyor.