Trump’tan "FED hamlesi" geldi! Gram altın rekora yaklaştı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- FED’in para politikasını eleştiren ve sıklıkla faiz indirimi çağrısı yapan ABD Başkanı Donald Trump’tan çok kritik bir karar geldi. Trump, ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u, görevden aldığını duyurdu.

Cook'un, “iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair belgeleri imzaladığını” aktaran Trump, bunun yanlış beyan olduğunu belirtti. Trump, “Mali bir konuda aldatıcı davranışlarınız göz önüne alındığında, Amerikan halkı, sizin dürüstlüğünüze güven duyamaz ve ben de duymuyorum” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEYE İTİRAZ EDİLEBİLİR

ABD Başkanlarına, bir FED guvernörünü görevden alma yetkisi “sadece sebep gösterilerek” verildi. Trump’ın görevden alma kararına, federal mahkemelerde ve Yüksek Mahkeme’de itiraz edilebilir. Bu arada FED üyesi Adriana Kugler’in bu ayın başlarında istifa etmesinin ardından bir koltuk boşalmıştı. Trump, onun yerine Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Stephen Miran’ı aday gösterdi. Trump, Cook’u görevden alabilirse yerine birini aday gösterebilecek ve FED’in yönetim kurulunu yeniden şekillendirebilecek.

ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından piyasalarda FED’in bağımsızlığına yönelik endişeler artarken, ons altın 3.386 doları test ederek son 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada da gram altın fiyatı 4.465 TL’ye kadar yükseldi ve 4.470 TL’de bulunan tarihi zirvesine oldukça yaklaştı. Sabah saatlerinde ise ons fiyatı 3.373 dolar ve gram fiyatı da 4.450 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor. Kapalıçarşı’da ise gram satış fiyatı 4.475 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 7.305 TL’yi gördü.

ALTINI DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Bu arada FED Başkanı Jerome Powell cuma günü Jackson Hole’deki konuşmasında faiz indirimi sinyali vermişti. Hafta sonunda ise Ukrayna’nın Rusya'ya düzenlediği drone saldırıları ile jeopolitik tansiyon yeniden yükselmiş, bütün bu gelişmeler altında güvenli liman alımlarını desteklemişti. Analistler, ons fiyatında 3.375 doların kritik direnç olarak izlenmesi gerektiğini aktarıyor.