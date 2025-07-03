Mavi Nil üzerindeki mega proje dengeleri altüst ediyor! 200 bin tarım arazisi yok olabilir

Etiyopya, Afrika'nın en büyük hidroelektrik santrali olan GERD Barajı'nı tamamlayarak enerji üretimine başlarken, bu durum Nil Nehri'ne bağımlı olan Mısır ve Sudan'da su krizi endişelerini arıtırdı. Mısır, su akışındaki en ufak azalmanın tarım arazilerini yok edeceğini savunurken, Etiyopya projenin bölgesel kalkınma fırsatı olduğunu vurguladı.

Etiyopya, Mavi Nil üzerinde inşa ettiği ve Afrika'nın en büyük hidroelektrik santrali olan mega barajını tamamladığını duyurdu.

2011 yılında 4 milyar dolar bütçe ile başlatılan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) olarak bilinen baraj, Etiyopya için büyük bir gurur kaynağı olarak görülürken, Mısır ve Sudan’da endişe veriyor.

MISIR HALKININ YÜZDE 95'İ NİL'E MAHKUM

BBC World'den edinilen bilgilere göre, Etiyopya, barajın enerji ihtiyacını karşılamak açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtirken, Mısır ve Sudan ise Nil Nehri’nden aldıkları suyun azalacağı endişesiyle projeye karşı çıkıyor. Başbakan Abiy Ahmed, barajın tamamlanmasını duyururken, “Aşağıdaki komşularımız Mısır ve Sudan’a mesajımız nettir: Renaissance Barajı bir tehdit değil, ortak bir fırsattır” dedi.

2020 yılında ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’ın barajı “patlatmakla” tehdit ettiğini belirtmişti. Barajın resmi açılışına Mısır ve Sudan’ın da davet edileceğini açıklayan Abiy, “Ortak kalkınma, ortak enerji ve ortak suya inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TARIM ARAZİLERİ İÇİN BÜYÜK RİSK

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan askeri lideri Abdulfettah el-Burhan geçtiğimiz hafta bir araya gelerek, Mavi Nil Havzası’nda tek taraflı adımlara karşı olduklarını vurguladılar.

Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda ve 145 metre yüksekliğindeki baraj, Nil’in %85’inin kaynağı olan Etiyopya’nın kuzey yükseklerinde Mavi Nil kolu üzerinde bulunuyor. Etiyopya, baraj sayesinde elektrik üretimini artırarak nüfusunun yaklaşık %60’ının enerji erişimini sağlamayı hedefliyor.

SUDAN VE MISIR KAYGILI

Mısır, taze su ihtiyacının neredeyse tamamını Nil Nehri’nden karşılıyor ve su akışının azalmasından büyük endişe duyuyor. Mısır yetkilileri, Nil’den alınan su miktarında sadece %2’lik bir azalma yaşanmasının 200 bin dönüm sulanan arazinin kaybına yol açabileceğini ifade ediyor. Sudan da Nil suyuna bağımlı olup, Mısır ile benzer kaygılar taşıyor.

Başbakan Abiy, Etiyopya’nın Mısır ve Sudan ile yapıcı diyalog kurmaya istekli olduğunu söylese de, daha önceki görüşmelerde anlaşmazlıkların çözülemediği biliniyor.