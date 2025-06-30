B-2, F-15 ve C-17'leri o üsse depoladılar! ABD büyük bir savaşa mı hazırlanıyor?

ABD, sınır ötesindeki üslerini giderek daha da güçlendirmeye başladı. Bu da, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ülkenin küresel bir savaşa hazırlık yaptığına dair spekülasyonları artırdı. Yeni uydu görüntüleri, ABD'nin Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde hava gücünü artırdığını ortaya koydu. Üste, B-2 bombardıman uçakları, F-15, C-17 gibi üst düzey uçaklar bulunuyor.

Yeni uydu görüntüleri, ABD'nin Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünde hava gücünü artırdığını ortaya koydu. Açık kaynak istihbarat analisti MT Anderson tarafından paylaşılan görüntülere göre, üste ek KC-135 havadan yakıt ikmal tankerleri ile F-15 savaş uçakları konuşlandırıldı.

B2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI, F-15 VE C-17 KARGO UÇAKLARI BU ÜSTE DEPOLANDI!

Newsweek'ten edinilen bilgilere göre, hâlihazırda dört B-52 bombardıman uçağı ve altı B-2 hayalet bombardıman uçağının faaliyet gösterdiği üste, geçtiğimiz mart ayında C-17 kargo uçaklarının da bulunduğu tespit edilmişti.

Pentagon konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

OLASI BÜYÜK BİR SAVAŞIN HAZIRLIĞI MI?

ABD ile İran arasında nükleer program nedeniyle yaşanan gerilimin sürdüğü bir dönemde, stratejik öneme sahip olan Diego Garcia üssündeki bu hareketlilik dikkat çekiyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, diplomasiyle sonuç alınamaması durumunda askeri seçeneği gündeme alabileceğini belirtmişti. İran ise olası bir saldırıya karşı bölgedeki ABD hedeflerini vurmakla tehdit etmişti.

ABD'NİN EN KRİTİK ÜSLERİNDEN BİRİ

İran henüz Diego Garcia’nın menziline ulaşabilecek bir füze sistemini devreye sokmamış olsa da, uzun menzilli füze kapasitesini geliştirmeye devam ediyor.

Öte yandan, Diego Garcia’nın bulunduğu Chagos Adaları'nın statüsü de son dönemde tartışma konusu. Geçtiğimiz hafta İngiltere ile Mauritius arasında varılan anlaşma uyarınca adaların egemenliğinin devri gündeme gelirken, İngiliz hükümeti üssün geleceğinin güvence altına alındığını ve ABD’nin kullanımı açısından bir değişiklik olmayacağını bildirdi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Sözcüsü Komutan Matthew Comer, daha önce Newsweek’e yaptığı açıklamada, “Diego Garcia’da personelimiz ve ekipmanlarımızın güvenliğini sağlayan çok katmanlı savunma sistemlerine sahibiz,” ifadelerini kullanmıştı.