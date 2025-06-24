B-2 bombardıman uçağı hangi ülkelerde var? ABD’nin Sığınak Katili!

Orta Doğu’da artan gerilim B-2 Spirit bombardıman uçaklarını gündeme taşıdı. ABD’ye ait bu son derece gelişmiş ve gizlilik teknolojileriyle donatılmış uçaklar, stratejik hedefleri nokta atışıyla vurma yeteneğiyle dikkat çekiyor.

İsrail İran savaşına sular durulmazken B2 uçakları gündeme taşındı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan B2 uçaklarının görev kapsamı, teknik kapasitesi ve gizlilik teknolojisi, dünya gündeminde merak edilmeye başlandı. Peki B-2 bombardıman uçakları hangi ülkelerde var?

B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞI HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Dünyada sadece ABD B-2 savaş uçaklarına sahiptir. Sığınak katili olarak bilinen bu uçak ABD Hava Kuvvetleri’nin 509. Bombardıman Kanadı tarafından Missouri eyaletindeki whiteman Hava Üssü’nde üretiliyor.

ABD’nin savunma teknolojileri arasında en gizemli olanlardan biri kabul edilen B-2, dış ülkelere satılmadığından yalnızca ABD’nin kendi operasyonlarında kullanılıyor.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞININ MALİYETİ NE KADAR?

B-2 Spirit’in üretim süreci, uçak tarihinin en pahalı projelerinden biri olarak kayıtlara geçti. 1997 yılında bir adet B-2’nin maliyeti yaklaşık 2,13 milyar dolar olarak hesaplandı. Ancak 2024 yılı enflasyon rakamlarına göre bu maliyet yaklaşık 4,17 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Toplamda 21 adet üretilen bu uçakların tamamı için yapılan harcama ise yaklaşık 44,75 milyar doları buldu.

B-2 UÇAĞI İNSANSIZ MI?

B-2 Spirit, insansız hava aracı değildir. Uçak, bir pilot ve bir görev komutanı olmak üzere iki kişilik mürettebat ile kontrol ediliyor. Pilot uçağı uçururken, görev komutanı ise silah sistemleri, navigasyon ve iletişim gibi kritik sistemlerden sorumlu oluyor.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞI MENZİLİ KAÇ?

B-2 Spirit, saatte yaklaşık 1.010 km maksimum hıza ve 900 km/s seyir hızına ulaşabiliyor. En dikkat çekici özelliği ise menzili olan bu uçak, havada yakıt ikmali yapılmaksızın 11.100 kilometre uçabiliyor. Ancak yakıt ikmali sayesinde bu menzil teorik olarak sınırsız hale geliyor ve uçak 40 saate kadar havada kalabiliyor.