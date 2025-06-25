B-2 pilotları saatler süren uçuşu anlattı! "Uykusuzluk ve adrenalin"

Geçtiğimiz hafta İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırı sonrası, ABD'nin saldırıda kullandığı dünyanın en maliyetli uçağı kabul edilen B-2 bombardıman uçakları gündem oldu. Eski B-2 pilotları, Afganistan'a yönelik gerçekleştirilen 44 saatlik B-2 uçuşunu anlattı. Pilotlar, uykusuzluk ve adrenalinle mücadelelerini anlattı.

Geçtiğimiz hafta sonu, yedi Amerikan B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, yaklaşık 37 saatlik bir uçuşla İran’daki nükleer tesisleri bombaladı. Pentagon, “Operation Midnight Hammer” (Geceyarısı Çekici Operasyonu) adı verilen bu saldırının, onlarca yıldır gerçekleştirilen en uzun B-2 uçuşu olduğunu duyurdu.

Ancak şimdiye kadar kaydedilen en uzun B-2 uçuşunun rekoru, 2001 yılında 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan’a yapılan 44 saatlik bir görevle Melvin Deaile ve Brian "Jethro" Neal isimli iki emekli Hava Kuvvetleri pilotuna ait.

Business Insider'den edinilen bilgilere göre, pilotlar, bu tür aşırı uzun görevlerde neler yaşandığını, nasıl uyanık kaldıklarını ve sadece birkaç saatlik uyku ve biraz sığır etinden yapılmış atıştırmalıkla (beef jerky) bu zorluğu nasıl aştıklarını anlattı.

TARİHİ 44 SAATLİK UÇUŞ

Brian Neal, 11 Eylül 2001 saldırılarının yaşandığı sırada yıllık nükleer yetenek tatbikatının ortasında olduklarını anlattı. Önce yaşananların tatbikatın bir parçası olduğunu düşündü, ancak hızla gerçek olduğu anlaşıldı. Birimleri, Bush yönetiminin askeri yanıtına yönelik operasyon seçenekleri hazırlamaya başladı.

Melvin Deaile ve Neal, o hafta Afganistan’a gönderilen az sayıda B-2 ekibinden biriydi. Uçaklara çok alışkın olsalar da, B-2’leri sadece ayda birkaç kez uçuruyorlardı çünkü bu pahalı uçakların bakımı zor olduğu için kullanım sınırlandırılıyordu. Çoğunlukla, daha uygun maliyetli olan T-38 eğitim uçaklarında çalışarak pratik yapıyorlardı.

Bazen uzun menzilli pratik uçuşlar yapıyorlardı ama bu, ilk gerçek savaş görevleriydi. Ekim 2001 başlarında, Missouri’deki Whiteman Hava Üssü’nden sabaha karşı havalanıp Afganistan’a yöneldiler.

Uçuştan önce, ekipman görevlileri pilotlar için B-2’nin arkasına küçük bir kamp yatağı yerleştirdi. Neal, bu yatağın sadece uzanabilecek kadar bir alan sunduğunu ve iki gün süren görevde bu yatakta toplamda sadece beş saat uyuyabildiğini söyledi.

UYKUSUZLUK, ADRENALİN VE "GO PİLLS"

44 saatlik görevde bu beş saatlik uyku yetersizdi. Uçuş cerrahları tarafından verilen uyarıcı haplar ("go pill") sayesinde pilotların uyanık kalması sağlanıyordu. Neal bu hapı almayı reddetti ama Deaile kullandı. Genç olmalarının ve eğitimlerinin getirdiği adrenalinle ayakta kaldıklarını söylediler.

Afganistan’a batıdan gittikleri için güneş sürekli karşılarındaydı; bu da uyumayı daha da zorlaştırdı.

B-2 UÇURMAK NASIL BİR ŞEY?

Neal, B-2 uçurmanın F-16 veya F-22 gibi savaş uçaklarına göre çok daha farklı olduğunu, bunu spor arabadan tıra geçmek gibi tanımlıyor. Deaile daha önce B-52 uçurmuştu ama B-2 Spirit tamamen farklı bir uçaktı.

Uçuş sırasında bir pilot uyanık kaldığında diğeri dinlenebiliyordu; ancak kalkış, iniş, bomba bırakma ve havada yakıt ikmali gibi kritik anlarda iki pilotun da tam konsantrasyonla çalışması gerekiyordu.

B-2’nin gizlilik kaplaması, radara yakalanmamasını sağlıyor. Ancak yakıt ikmali sırasında yapılan en ufak bir çizik bile bu özelliği zayıflatabiliyor. Deaile, bu süreci çok hassas ve stresli olarak tanımlıyor.

Bu uçuşta toplamda 7 farklı tanker uçaktan yakıt alındı. Tahmini olarak 750.000 pound JP-8 jet yakıtı tüketildi.

SON BOMBALAR VE REKORUN KIRILMASI

Afganistan hava sahasına ilk girişlerinde 12 bomba bıraktılar. Ancak tam rahatlamaya başlamışken, merkezden gelen bir emirle geri dönüp kalan 4 bombayı da bırakmaları istendi. Bunlar toplamda 16 adet 2.000 librelik JDAM (uydu güdümlü bomba) bombasının son kısmıydı.

Ancak geri dönüş için ekstra yakıt gerekiyordu. İlk gönderilen tanker, B-2’ye yakıt ikmali yapma sertifikasına sahip değildi. Bu yüzden B-2’ye uygun başka bir tanker bulunana kadar beklemek zorunda kaldılar.

Bu esnada yemekle çok ilgilenmediler, sadece biraz beef jerky, üzüm ve sandviç tükettiler. Sıvı alımı öncelikliydi çünkü hareketleri sınırlıydı ve kalori yakmıyorlardı.

Son bombalar bırakıldıktan sonra, Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Üssü’ne yöneldiler. Oraya vardıklarında, başka bir ekip B-2’yi devraldı. Neal ve Deaile ise Missouri’ye başka bir askeri uçakla döndü.

Deaile bu dönüş yolculuğunu “gelişimizden çok daha konforluydu” diyerek esprili şekilde anlattı.

İRAN GÖREVİ ÜZERİNE DEAİLE'İN YORUMU

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, İran operasyonuna Spirit of America uçağının katılıp katılmadığını güvenlik gerekçesiyle açıklamadı.

Ancak Deaile, İran’daki nükleer tesislere yönelik son saldırılarda en çok filo yönetiminden ve uçakların teknik bakımından etkilendiğini söyledi. ABD’nin elinde 20 civarında B-2 uçağı bulunduğu düşünüldüğünde, bu görev için uçakların üçte birinin aynı gece görevde kullanılması, büyük bir lojistik başarı olarak yorumlandı.

“Hava Kuvvetleri, bu görevi kusursuz şekilde gerçekleştirmek için bir gecede bombardıman filosunun üçte birini havalandırdı. Bu gerçekten inanılmaz,” dedi Deaile.