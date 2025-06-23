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B-2'ler İran'ı vurmaya böyle gitti! ABD görüntüleri paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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B-2&#039;ler İran&#039;ı vurmaya böyle gitti! ABD görüntüleri paylaştı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD, İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği saldırılarda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı. B-2'lerin İran'da saldırıyı tamamlayıp ABD'ye döndükten sonra yaklaşık 37 saat havada kaldığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıya katılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı.

B-2'ler İran'ı vurmaya böyle gitti! ABD görüntüleri paylaştı - 1. Resim

İRAN'DA 3 NÜKLEER TESİSİ VURDULAR

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin paylaşım yaptı.

B-2'ler İran'ı vurmaya böyle gitti! ABD görüntüleri paylaştı - 2. Resim

B-2'LERİN OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Bakanlık, söz konusu saldırılara katılan B-2 Spirit bombardıman uçaklarının ABD’den kalkış yaptığı ardından ABD’ye döndüğü anlara ait görüntüleri paylaştı.

B-2'ler İran'ı vurmaya böyle gitti! ABD görüntüleri paylaştı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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