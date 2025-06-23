B-2'ler İran'ı vurmaya böyle gitti! ABD görüntüleri paylaştı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
ABD, İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği saldırılarda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı. B-2'lerin İran'da saldırıyı tamamlayıp ABD'ye döndükten sonra yaklaşık 37 saat havada kaldığı ifade edildi.
ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıya katılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı.
İRAN'DA 3 NÜKLEER TESİSİ VURDULAR
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin paylaşım yaptı.
B-2'LERİN OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Bakanlık, söz konusu saldırılara katılan B-2 Spirit bombardıman uçaklarının ABD’den kalkış yaptığı ardından ABD’ye döndüğü anlara ait görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru